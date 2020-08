Piura: Fiscalía dona 150 pares de zapatillas a niños de albergues

Luego de que el Cuarto Juzgado de la Fiscalía Provincial Penal del distrito de Castilla (Piura) incautara cerca de 150 pares de zapatillas, el abogado José Luis Velázquez Quesquén decidió donar esta mercadería a los menores que albergan los Hogares benéficos Madre del Redentor, María Inmaculada y Santa Rosa.

Se conoció que, el letrado junto al jefe del Área de Control Patrimonial de la Gerencia Administrativa de Piura, Marco Trelles Gálvez, realizaron la entrega de las donaciones a los representantes de dichos hogares, quienes repartirán el calzado a los niños que pertenecen al segmento de población más vulnerable.

Cabe destacar que dichos hogares benéficos albergan a niños que no tienen una familia con el fin de que sean atendidos por personas que, de manera voluntaria, realizan acciones de proyección social. No obstante, se ha reportado que actualmente no reciben muchas donaciones debido a la pandemia por la COVID-19.