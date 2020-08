Ministro da 48 horas para operativizar Centro de Hospitalización Temporal para pacientes COVID-19

Coronavirus en Perú | El ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro Chavesta, anunció que un plazo de 48 horas debería estar operativo el Centro de Hospitalización Temporal para pacientes COVID-19 de La Victoria, una infraestructura en la que se invirtió más de S/12 millones, pero que todavía tiene una limitada capacidad de respuesta.

Por ese motivo, Montenegro aseguró que la planta generadora de este insumo debería estar llegando a más tardar el lunes 31 de agosto, tras las gestiones realizadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Sin embargo, durante su recorrido por las instalaciones de dicho establecimiento, el director del Hospital Regional Lambayeque (HRL), Omar Tineo Carrasco, le informó que todavía existían algunas observaciones en la infraestructura que requieren ser subsanadas para atender en óptimas condiciones a los pacientes.

Entre ellas se encuentra la modificación de la estructura para regular la temperatura, el bajo flujo de oxígeno proporcionado por los concentradores y la implementación de las camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

“Queremos que se operativice mediante balones de oxígeno, sino va a hacer lo mismo de siempre. La idea es que esto empiece a operar. (...) Ustedes me dijeron en dos semanas, ya pasaron las dos semanas y no veo esa operatividad”, reclamó el ministro.

Por eso, en tanto se complete la instalación del equipo productor de oxígeno, la autoridades acordaron utilizar balones de oxígeno.

Limitaciones

Según información proporcionada por el HRL, entidad que tiene a su cargo el Centro de Hospitalización Temporal, desde que fue inaugurado (6 de julio) se ha podido atender alrededor de 20 pacientes con sintomatología leve que estaban próximos a ser dados de alta. Durante el recorrido de ayer, solo se observó a cinco y, usualmente, el número se mantiene en esa cifra.

“Por ahora, (el aporte) es mínimo, pues no llega ni al 5% u 8%. La razón es que nosotros (HRL) manejamos pacientes moderado a severo y no los podemos trasladar a este ambiente si no tengo toda la implementación. (...) A mí me interesa que funcione el local, pero no voy a referir un paciente que al final termina regresándose horas más tarde o, peor, que pueda fallecer en el camino”, explicó Tineo.

Según el especialista, con la instalación de la planta se podrán atender hasta 25 pacientes con cuadros complicados.