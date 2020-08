A través de su Consejo Universitario, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó que el Examen de Admisión 2020-II, inicialmente programado para el mes de marzo, sea en modalidad virtual los días viernes 2 y sábado 3 de octubre. Sin embargo, a través de las redes sociales, postulantes y estudiantes de la casa de estudios se mostraron en contra de la medida.

La República se comunicó con Omar Álvarez, director de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, para ahondar en la nueva modalidad de admisión que implementa la casa de estudios por primera vez en su historia.

PUEDES VER: UNMSM informa que el examen de admisión será virtual

Nuevo examen de admisión de la UNMSM

El director de la OCA manifestó que los postulantes registrados en el examen de admisión 2020-II que decidan postular vía online se someterán a un control previo para garantizar la seguridad durante el examen. Este se realizará desde el lunes 7 de septiembre hasta el domingo 20 del mismo mes.

Álvarez reconoció que no todos los inscritos en el proceso 2020-II se van a registrar en la modalidad virtual, ya que primero se deben cumplir las condiciones que la UNMSM plantea, es decir, asegurar el registro biométrico y contar con buena conectividad.

“Todos los postulantes que realmente tienen la conectividad y la seguridad de poder dar el examen lo pueden hacer ahora [en octubre], los que no tienen la seguridad de poder hacerlo esperarán cuando se puedan dar un examen presencial”, declaró.

La UNMSM ya había informado que son alrededor de 28.000 postulantes los que se habían registrado para el proceso 2020-II. Según aseguró Álvarez, cerca del 90% de esos participantes pueden rendir el examen vía online.

“Dada las condiciones, tampoco podemos perjudicar a más del 90% de postulantes que quieren dar su examen del modo virtual (...). Si usted lee los comentarios y entra a las páginas de los postulantes se puede ver cuántos comentarios a favor tienen de que sea presencial y cuántos en contra. Más del 90% de esos comentarios dice que debe ser virtual”, comentó.

Omar Álvarez enfatizó en que los aspirantes que no se registren en la modalidad online no perderán su derecho a admisión. Sin embargo, el director de la OCA resaltó que las personas que accedan al proceso de octubre se someterán a las condiciones que plantea la UNMSM.

“Ellos tienen que firmar una declaración jurada, si son menores de edad con sus padres, para poder aceptar. Con esas condiciones tienen que entrar. (...) También dentro del código de ética ellos tienen que manifestar que van a estar bajo los lineamientos y los reglamentos que la universidad está proponiendo en esta modalidad”, aseguró.

En tal sentido, si existieran problemas de conectividad durante el examen virtual, Álvarez indicó que ellos no intervendrían, ya que son “casos fortuitos”. “Si ellos se someten, es de acuerdo a que deben tener las condiciones. Si le falla el internet o tienen problemas de conectividad son casos fortuitos y, en esos casos fortuitos, la universidad no se puede hacer responsable”, expresó.

Finalmente, el director de la OCA comentó que el formato será similar a la modalidad presencial, es decir, serán 100 preguntas. La diferencia es que el proceso de admisión de octubre será en una plataforma especial virtual.

Problemas durante el simulacro virtual

El pasado domingo 16 de agosto, la UNMSM llevó a cabo la segunda jornada de su simulacro de admisión. La iniciativa fue una respuesta a la problemática que vive el país por la emergencia sanitaria de la COVID-19. No obstante, muchos participantes denunciaron quedar fuera por problemas de conectividad, pese a los filtros previos que realizó la casa de estudios.

Alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizan plantón en contra del examen de admisión virtual. Créditos :Jorge Cerdan / La República.

Sobre ello, Álvarez comentó que no han existido errores por parte de la universidad, sino más bien que eso responde a la falta de conectividad de los participantes. “Si el postulante no tiene conectividad o tiene problemas de ancho de banda, entonces ahí es cuando el postulante no puede tener acceso a las plataformas. Lógicamente para el postulante es un error, es una dificultad. [Lo es] para ellos, no para la universidad”, expresó.

Según comentó, para el simulacro de admisión de la casa de estudios participaron aproximadamente 14.800 personas. De ese total, cerca de 1.000 no realizaron su registro biométrico y alrededor de 710 inscritos tuvieron problemas de conectividad durante el simulacro.