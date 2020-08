Discoteca Los Olivos

Job Luque Ayala, administrador y promotor de la discoteca de Los Olivos Thomas Restobar, fue detenido el último 24 de agosto tras ser señalado como uno de los responsables por la muerte de 13 jóvenes que asistieron a la fiesta organizada en este local. En su detención, brindó su testimonio acerca de los hechos ocurridos el día de la tragedia.

América accedió a las declaraciones del arrendatario Luque, quien indicó cómo era el negocio, el alquiler y cómo terminó enterándose de la fiesta. “Soy arrendatario del local desde julio hasta diciembre de este año. El local Thomas Restobar Peña se dedica a la venta de piqueos, alcohol y música en vivo. La licencia de funcionamiento está a nombre de mi madre. Yo administraba el negocio”, señaló a las autordades.

Luque indicó que alquiló el local Thomas Restobar en la tarde del último 22 de agosto. “Ese día le di el local a ’Juancho’ Peña, ya que iba a hacer una transmisión en vivo y también una reunión familiar. Luego me retiré a mi domicilio”, indicó.

Contó que, luego de ello, recibió la alerta de algunos vecinos, quienes le dijeron que en su establecimiento había muchas personas y un fuerte ruido. “A las 7.30 me llamó una amiga y me dijo que mi local estaba lleno, por eso, me apersoné nuevamente al local. Allí pude ver a 70 personas que estaban libando licor y la orquesta ’Juancho’ Peña, ’la voz de oro’, estaba tocando. Por ese motivo, subí a increparle y le dije que tenía que acabar la fiesta”, mencionó.

Luego, agregó que fue a la barra ´para decir que ya no vendan más cervezas. Y esperó a que la gente termine de libar, para que luego se retiren. En ese momento, ingresó la policía. “Luego yo pude salir, porque la Policía me botó del lugar”, manifestó.

Asimismo, señaló que ’Juancho’ Peña no estaba solo como organizador. “La persona que estaba cobrando las entradas era la esposa de Juancho Peña, desconozco su nombre”, expresó.

Por otro lado, reconoció que tener una sola puerta para el ingreso y salida del local representaba un peligro patente para los asistentes.

Perfil psicológico de Job Luque Ayala

Respecto al perfil psicológico, Job Luque Ayala “no evidencia trastornos psicopatológicos, ni déficits cognitivos que le impidan evaluar la realidad”, según la evaluación aplicada.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de homicidio simple y contra la salud pública, violación de medidas sanitarias en agravio de la sociedad. La Fiscalía ya citó a Juan Peña Arias, conocido como ’Juancho’ Peña, para que brinde su testimonio y se conozca el panorama de los hechos.

