Durante la tarde del viernes 28 de agosto de 2020, personal del serenazgo de Magdalena difundió un video donde se observa a un hombre que paseaba a su mascota por el malecón Miguel Grau. El sujeto no llevaba mascarilla y al ser abordado por los funcionarios profirió insultos racistas.

De acuerdo a las disposiciones de bioseguridad implementadas durante el estado de emergencia, el uso de las mascarillas es obligatorio para evitar el aumento de contagios de la COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, el ciudadano identificado como Arón Cotrina Gómez restó importancia a la medida y a la sanción que puede acarrear no utilizar dicho implemento.

“No es obligatorio (el uso de mascarilla), yo sé los intereses. Que me pongan la multa, no me importa, mi viejo lo paga. No voy a regresar a mi casa porque mi perro está paseando” indica Cotrina a los serenos del distrito.

Sin embargo, cuando le indicaron que podría recibir una multa respondió: “Que me pongan multan, mi papá la paga”. Ante tal afirmación, se le pidió al vecino retirarse a su domicilio en repetidas ocasiones.

El sujeto evidentemente molesto, insultó a las autoridades varias veces mediante el empleo de términos racistas. Además, exigió que lo dejaran pasear a su perro en paz.

La Municipalidad de Magdalena rechazó los agravios dirigidos hacia los serenos y reconoció el trabajo que realizan para evitar que aumenten los casos de coronavirus en el país.

