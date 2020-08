El futuro del proyecto agroindustrial Majes Siguas II se decide hoy en el Consejo Regional de Arequipa (CRA). Los representantes de las provincias de la región pondrán a votación dos posibilidades: el convenio que cede la titularidad del proyecto al Ministerio de Agricultura (Minagri) o impulsar una iniciativa legislativa que otorgue el respaldo económico al GRA, para proseguir la ejecución.

La sesión extraordinaria fue convocada para las 9.00 horas en la sede del CRA. La decisión por el futuro de Majes Siguas II se realiza contra el reloj, por lo menos para un eventual convenio con el Minagri. Hasta el 31 de agosto, esta cartera deberá armar su presupuesto para el periodo 2021, y allí debería incluir las partidas necesarias para el proyecto, en caso obtenga su titularidad. Ayer los consejeros regionales tuvieron una última reunión técnica con asesores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), donde se explicó las diferentes salidas para destrabar Majes Siguas II, paralizado desde diciembre del 2017.

Obra paralizada

El proyecto Majes Siguas II debe irrigar 38 mil 500 hectáreas en las pampas de Siguas, para producir cultivos para la agroexportación. Su entrampamiento surgió por la adenda 13, un cambio en el contrato propuesto por la concesionaria, la española Cobra. La empresa pide un cambio tecnológico para optimizar el sistema de conducción de agua, que costaría 104 millones de dólares. La concesionaria pondría el dinero, pero su devolución debe ser garantizada por el concedente, es decir el Estado, ahora representado por el GRA. La adenda ha despertado críticas. Incluso en campaña electoral, el actual gobernador Elmer Cáceres era un férreo opositor y pedía que se respete el contrato original. Ya en el cargo, cambió de posición.

El GRA no tiene la espalda financiera para garantizar los 104 millones de dólares. Por eso en julio surgió la propuesta del Minagri de obtener la titularidad de Majes Siguas II mediante un convenio. Como nuevo concedente, el ente asumiría el dinero requerido. El último 24 de julio, el Consejo no aprobó el acuerdo y pidió mayor información. Hoy volverán a tomar una decisión.

Sin consenso

El GRA ensaya otras opciones para destrabar el proyecto. Entre ellas, conseguir una ley del Congreso que otorgue una garantía soberana de 104 millones de dólares a la Región. Esta iniciativa también será debatida por los consejeros. Otras opciones contemplan anular el contrato de concesión que, según el jefe de Presupuesto y Planificación del GRA, Javier Rospigliosi, retrasaría el proyecto como mínimo cinco años, siempre que no haya un arbitraje.

No hay una posición uniforme dentro del CRA. Algunos consejeros, como Silvio Arias, están a favor del convenio con el Minagri. Otros, como Edy Medina, han mostrado oposición no solo al convenio, sino a la adenda 13. Medina integró el anterior Consejo y señala que al aprobarse la adenda 12 hubo el compromiso de la concesionaria no proponer nuevos cambios al contrato.v

Congresistas y sus puntos de vista sobre ley

La iniciativa del GRA de obtener una ley a favor de Majes Siguas II no obtiene consenso en la bancada arequipeña. José Luis Ancalle, del Frente Amplio, señaló que requeriría un documento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que garantice que la norma destrabará el proyecto.

Hipólito Chaiña, de Unión por el Perú (UPP), pide que se anule la concesión con Cobra, pues considera que en el futuro, la empresa seguirá presentando modificaciones al contrato. Mientras que Rosario Paredes, de Acción Popular, ayer se reunió con el gobernador Elmer Cáceres, donde señaló que podría llevar el proyecto de ley a la Comisión Agraria.