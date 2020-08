Una familia se encuentra desesperada tras el robo de su vehículo en el distrito de Carabayllo. Los criminales no solo los dejaron sin el auto sino que después les pidieron un monto para que lo recuperen. Los parientes al no tener apoyo de la policía, aceptaron, pero los delincuentes también le robaron ese dinero.

“Le llamaban a mi esposo a cada momento cuando estábamos en la comisaría, pese a ello, no nos atendieron”, indicó Melsi Camayo a diario La República. Todo comenzó en la mañana del último jueves 28 de agosto cuando asaltaron al hombre en Carabayllo. Él acudió a una comisaría de Puente Piedra, donde le dijeron que vuelva a las 2 de la tarde con más pruebas.

Camayo detalló que su esposo llegó a su vivienda caminando desde Puente Piedra. “Ni bien lo vimos, salimos desesperados a buscar el auto con él. A las 2 de la tarde, tenía que volver a la comisaría para llevar la evidencia, fotos, entre otras pruebas”, mencionó.

Sin embargo, el apoyo nunca se materializó. La mujer relató que “no les quisieron atender porque no era una emergencia”. “En ese momento, nos dijeron que el policía García nos atendería y justo ahí nos llama el extorsionador, y nos dice: ahí tengo tu carro, tienes que darme dinero. Las autoridades estaban escuchando”, detalló.

El familiar indicó que los llamaban con mucha insistencia y les daba temor. “Luego de eso, (los policías) nos dijeron que vayamos a la Diroes para que nos den indicaciones. Así que fuimos. Llegó las 3 y nada; a las 5 de la tarde, nos dicen que no nos pueden atender”, manifestó.

Ante la situación, la familia coordinó con los criminales para que le entreguen el vehículo. “Nosotros con todo el miedo, con la desesperación fuimos a llevar el dinero. Llegamos al lugar y nos dijeron que dejemos la plata. Dijeron: el carro está en tal lugar. Y fuimos, pero nada. Nos engañaron”, reveló entre sollozos la mujer.

Alrededor de S/ 2.600 habría perdido la familia; incluso con el auto, el costo sería mayor. Luego de ello, ellos llamaron al 105 para otra denuncia. No obstante, le mencionaron que no tenía validez y que el dinero estaba perdido.

“¿Dónde esta la Policía que tenía que protegerme? No nos dijeron nada. No hemos ido ya, no sabemos qué hacer. Queremos que nos ayuden para hallar el vehículo, ese era el sustento de nuestra familia”, aseguró.

Si pueden ayudar a la familia o conocen información del vehículo, puede llamar a los números 992 470 443 o 965 715 029.

