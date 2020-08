Venta de mascotas: un lucrativo negocio que incentiva el maltrato animal

El maltrato animal continúa siendo un grave problema social en el Perú y en diversas partes del mundo. Esto se ha visto reflejado una vez más a través de una denuncia propagada en las redes sociales contra la tienda de mascotas Pet House, ubicada en un conocido centro comercial de Surco.

Según la publicación de Carlos Schmitt, una perra de raza Jack Russell terrier permaneció toda la cuarentena por la pandemia en la tienda, por lo que se preguntó si el animal tendría momentos de esparcimientos aparte de permanecer encerrado en una pequeña jaula de exhibición.

“Hola estimados, quería contarles algo que el día de hoy me incomodó mucho. Hoy, 25 de agosto, fui al Jockey Plaza y entré a Pet House para comprar algo para mi engreída y justo veo un Jack de pelo largo y le pregunto al cajero cuál era el precio de este ejemplar. Me comentó que ya no estaba a la venta porque tenía un año aproximadamente y que además era pedigree y lo habían traído de Argentina. Entonces, dentro de mi cabeza pensé ¿y si no lo venden que hacen con el pobre encerrado?, ¿están esperando que crezca para cruzarlo? En eso le pregunto, ¿pero lo sacan a pasear o algo? El joven me comenta que este Jack ha pasado toda la cuarentena en la tienda y ya es parte de esta”, explicó Schmitt en su post.

La República intentó comunicarse con algún responsable o administrador del negocio, y una de las vendedoras aseguró que el administrador llamaría para brindar sus descargos, pero esto no sucedió. Sin embargo, a través de su cuenta de Facebook, Pet House emitió un comunicado en el que aseguró que las mascotas reciben atención veterinaria, cuidado y protección en todos sus establecimientos.

Ley 30407 “Ley de Protección y Bienestar Animal”

En el Perú existe la Ley 30407 “Ley de Protección y Bienestar Animal” que sanciona actos de crueldad, abandono y muerte de animales domésticos y silvestres. No obstante, esta norma vigente desde el 9 de enero del 2016 no protege a los animales que son exhibidos en tiendas para mascotas. Ángela Sánchez, presidenta de la Asociación Peruana de Protección a los Animales (ASPPA), explicó a La República que lamentablemente el reglamento permite la venta de animales en centros comerciales.

“La ley ampara a los negocios de mascotas mientras no se compruebe el maltrato. Es decir, que el animal esté siendo golpeado, no alimentado o que no reciba sus vacunas a tiempo. Sin estos precedentes, las autoridades no pueden hacer nada”, indicó Sánchez.

“Nosotros estamos en desacuerdo porque hay un trasfondo tras la exhibición para la venta de mascotas. Por nuestra experiencia y los años que tenemos en la lucha de los derechos de estas criaturas, sabemos que el 99.9% de estos animales provienen de fábricas de crías clandestinas que lucran con sus vidas porque tienen pedigree”, continuó la presidenta de la ASPPA.

Carlos Schmitt indicó en su mensaje de Facebook que el personal de la tienda le explicó que el animal circula dentro del local. “Sabemos que los Jacks son súper enérgicos y necesitan espacios para correr. Asimismo, me comentó que por las mañanas está suelto y camina por dentro y fuera del local, cosa que no sé si sea cierto, pero de todas formas me da una pena que este perrito esté pasando toda su vida encerrado”.

Al respecto, Ángela Sánchez manifestó que el animalito pudo haber sido dado en adopción cuando fue cachorro o venderlo, pero en este caso, estos centros comerciales lucran con ellos, los usan como fábricas de crías y después los comercializan.

En un comunicado emitido por Pet House remarcan que “cuentan con una moderna tecnología aprobada por la Human Society para los caniles de exhibición en beneficio de los cachorros”. Sin embargo, Sánchez aseveró que “Human Society” es una ONG internacional y la tienda no ha demostrado si es que la entidad le ha extendido un certificado para que tengan animales en venta.

“Al decir que el animal no sufre de maltrato es relativo, porque sí existe maltrato al estar encerrado en una jaula así sea de oro. Encierro es encierro, así tenga las mejores comodidades siempre va a estar prohibido de su libertad”, indicó la animalista.

Ana remarcó que más allá de la venta de animales, el tema principal es educar a las personas sobre la adopción de mascotas. “Adoptar es darle la oportunidad a un animalito que no pidió nacer en la calle o que fue echado por dueños irresponsables. El día que las personas comiencen a adoptar se acabará el lucro con la vida de estos seres indefensos”, señaló.

“Hasta con los animales somos una sociedad racista, porque creemos que tener un animal de raza nos va a dar un estatus y esto incentiva a los negocios a seguir vendiendo animales de pedigree. Cuando ponemos a un perro en adopción de raza, el 99.9% llama para adoptarlo, pero si publicamos sobre un perro mestizo nadie llama y solo atinan a decir ’ojalá que tenga suerte y que lo adopten’”.

En relación a los vendedores ilegales de animales del jirón Ayacucho en el centro de Lima, la representante de ASPPA remarcó que los vendedores cometen actos inhumanos. “Nosotros nos reunimos con funcionarios de la Municipalidad de Lima y los propios vendedores, quienes alegaban que era su único medio de trabajo. Es un modus operandi de estas personas que no les importa la vida de estas pobres mascotas. Estos negocios ilegales evaden impuestos, pero el municipio nunca puso mano dura. Todo parte de crear conciencia en el ciudadano y educar para adoptar”, refirió.

¿Cómo afecta a las mascotas estar encerrada dentro de una jaula por varias horas?

El médico y gerente de la veterinaria Russó, de San Miguel, Martín Marroquin indicó que la mayoría de cachorros permanecen encerrados para evitar que contraigan virus o bacterias al no estar vacunados. Sin embargo, si una mascota tiene varios meses de nacida y está encerrada muchas horas al día podría padecer de estrés.

“Las jaulas o vitrinas de las tiendas para mascotas son pequeñas y en algunos casos con poca ventilación. El animal, al estar expuesto a altas temperaturas, podría sufrir de golpes de calor. Además, el estrés conlleva a que un animal deje de comer, tenga el pelaje maltratado, entre otros problemas. Al permanecer en un lugar sucio, también podría ser víctima de enfermedades virales, agrega Marroquin.

“Los cachorros son como niños que necesitan jugar y sociabilizar, pero en las tiendas los tienen separados, lo que conlleva a que estén tristes, apáticos y, en algunos casos, agresivos, dependiendo de la raza y carácter del animal”, explicó.

“En la venta informal de mascotas, la situación es peor, porque muchos cachorros llegan a las veterinarias enfermos por las condiciones deplorables en la que los tienen. Las madres de estos cachorros no son atendidas con todos los requerimientos necesarios y terminan con huesos descalcificados y otros problemas nutricionales”, continuó el veterinario.

Finalmente, el especialista instó a los ciudadanos a adoptar animales en lugar de comprar porque “no hay ninguna diferencia entre los perros de raza y los mestizos”.

Durante el cierre de esta nota, La República conversó con Karen Cáceres, una usuaria de redes sociales quien hizo pública otra denuncia a través de Facebook. Según detalla, cuando fue a comprar a la mascota Jack Russell terrier después de la denuncia, no la encontró en la vitrina de Pet House.

Karen visitó la tienda en cuatro oportunidades porque le interesaba la mascota, pero por diversos problemas no pudo adquirirla. Sin embargo, vio la denuncia de Carlos Schmitt y le sorprendió que la mascota continúe en el lugar desde la primera vez que la encontró, en junio pasado.

Incluso, dijo que en una de sus visitas a la tienda encontró a la Jack Russell dopada. “Regresamos por tercera vez y la perrita estaba dopada, no se movía. Me partió el alma y quise comprarla, pero tampoco se pudo”, indicó Cáceres.

Karen acudió por cuarta vez a la tienda para comprarla, pero según detalla, los vendedores lucían nerviosos y le dijeron que la mascota ya había sido vendida. “Yo no estoy en contra de la venta de animales, pero que sea en condiciones óptimas y que no afecte la salud de las mascotas”, puntualizó.

No obstante, Karen adelantó que presentará una denuncia ante la comisaría de Surco contra Pet House por maltrato animal.