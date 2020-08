Actores sociales denuncian irregularidades en programa Red Amachay

Información: Luis Ángel Villanueva / URPI

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, anunció en su primer discurso una serie de medidas impulsadas por el gobierno para asistir a adultos mayores y personas con discapacidad. Según la resolución ministerial 069-2020 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), se destinó S/ 40 millones a la contratación de actores sociales para poner en marcha el programa Red Amachay.

Este programa fue aprobado con el fin de ayudar a este grupo de personas vulnerables, quienes estuvieron desprotegidos durante la pandemia. Bajo esta premisa, se debió acelerar la distribución de presupuestos diferenciados a diversas municipalidades distritales. En el camino, sin embargo, se habrían detectado una serie de irregularidades.

El pasado 15 de mayo, la municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) lanzó una convocatoria para contratar durante los meses de junio, julio y agosto a 628 actores sociales: ellos conformarían la Red Amachay. Fueron divididos en 12 comunas, cada una era liderada por un coordinador quien dirigía a un grupo de entre 28 a 35 integrantes.

Dos meses después, los pagos por su labor no llegaron y a través de sus grupos de Whatsapp empezaron a hacer las consultas. El viernes 25 de julio, la coordinadora general, Sissy Medina, los convocó a la entrega de documentación para hacer efectivos esos pagos.

Durante este proceso una de las integrantes dio positivo a la COVID-19. Luego se descubrió que otro miembro también había contraído el virus; este último relató que salió en dos oportunidades a realiza trabajo de campo como parte de sus funciones de actor social; días después su estado de salud se agravó. “Salí dos veces a campo, luego estuve mal y me hice la prueba donde salí positivo. Cuando pedí ayuda a ellos -no económicamente- sino con una prueba rápida, me dieron la espalda”, denunció el colaborador, quien prefiere guardar su identidad en reserva.

De acuerdo a la distribución de recursos de la comuna de SJL, se había previsto la entrega de alcohol y mascarillas para cada actor social. Lamentablemente, no fueron suficientes y muchos de ellos habrían declinado a realizar las visitas a sus beneficiados por temor a contagiarse.

Una historia similar se repetiría en San Isidro, aunque en este caso los actores sociales no habrían recibido sus pagos correspondientes a junio y julio. Además el municipio habría condicionado estos pagos de acuerdo a la cantidad de llamadas realizadas, poniendo un tope de 30 cómo mínimo por día. Una de las afectadas por esta situación se comunicó con el diario La República y nos contó que, luego de manifestar sus quejas a través del grupo de Whatsapp mediante el cual hacían sus coordinaciones, los encargados eliminaban sus mensajes para evitar que otros también lo hagan.

Por su parte, el Midis ha instado a las 152 municipalidades a que cumplan con los compromisos y responsabilidades, según lo indicado en la normativa. Asimismo, agregaron que notificarán sobre estas incidencias a los órganos de control interno de esas comunas, y exhortó a todos los actores sociales a denunciar estos hechos a través del correo amachay@pais.gob.pe.

Presupuestos asignados para el programa Amachay a las municipalidades cuestionadas

El ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) destinó S/ 1.202.032 y S/ 137.726 a la municipalidad de San Juan de Lurigancho y la de San Isidro, respectivamente, con el fin de que se ponga en marcha el programa Amachay.