Piura: Municipio entrega 500 protectores faciales a pasajeros de transporte público

Luego que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) enviara 1.000 protectores faciales a la Municipalidad de Piura, el alcalde Juan José Díaz Dios repartió hoy, 27 de agosto, 500 protectores faciales en los paraderos de transporte público de la ciudad como medida de prevención ante la COVID-19.

La autoridad edil se trasladó a los paraderos ubicados entre las avenidas Gullman – Sánchez Cerro y Sullana – Sánchez Cerro, para hacer entrega de estos implementos de seguridad y, de esa manera, evitar un posible incremento de casos de COVID-19 en la ciudad.

Asimismo, en apoyo con la Policía de Tránsito, Díaz Dios concientizó a los usuarios para que cumplan con protegerse, pues es la única manera de derrotar a este enemigo invisible. “Hemos visto que no todos cumplen la norma nacional de usar el protector facial. Hemos hecho un llamado de atención, pero tenemos que generar conciencia, nuestro personal es limitado y no podemos estar en todas las esquinas o paraderos; debemos entender que, si no trabajamos en equipo, población y autoridades, volveremos a una cuarentena y tendremos más hermanos fallecidos”, resaltó.

El burgomaestre informó que, en los próximos días, seguirá repartiendo estos protectores hasta cumplir la meta de los 1.000. Además, se está coordinando con el MTC para ampliar la llegada de más implementos de seguridad.