Lambayeque: médicos acatan segundo día de huelga y piden mejorar primer nivel de atención

Coronavirus en Perú. Lambayeque, la región con 21.420 casos positivos y 2.112 muertos a causa del coronavirus, vio, por segundo día, cómo su personal sanitario continuó en huelga para exigir una atención inmediata del Gobierno central y las autoridades locales. Esto con el fin de acceder a un mayor presupuesto y mejoras en las condiciones laborales y de bioseguridad.

Con mascarillas, indumentaria médica y carteles en manos, no solo médicos, sino también enfermeros y técnicos sanitarios, se ubicaron en el frontis de diversos establecimiento de salud para exigir a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti que atienda sus demandas. Entra la cuales destacan las mejoras en sus condiciones laborales.

La República diálogo con el presidente de la Federación Médica de Lambayeque, Paul Larrea Alvarado, quien resaltó la unión del personal de salud de los establecimientos y hospital para exigir un cambio urgente en la política de salud pública. Asimismo, lamentó que la ministra Pilar Mazzeti no haya mostrado una actitud de diálogo y entendimiento con el gremio.

“Tenemos un presupuesto (para 2021) de 20.000 millones de soles, que es insuficiente para mantener una atención adecuada. (Por eso) se pide que se aumente. Además, es lamentable que a 165 días de la pandemia no existe ningún plan que destacar a nivel del Gobierno central y el Gobierno Regional (de Lambayeque)”, señaló.

Líneas seguidas, Larrea cuestionó que hasta la fecha tampoco se mejora el primer nivel de atención en los diferentes establecimientos de salud, a pesar de que las autoridades regionales pueden hacer las inversiones presupuestales para mejor el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.

“La oportunidad de gasto en la región Lambayeque no es oportuno. Imaginamos que a estas alturas ya íbamos a tener una planta de oxígeno, que costaba tres millones de soles. Y ese dinero tenía la Gerencia Regional de Salud y, en caso no hubiera ha sido así, se podían hacer las modificaciones presupuestales para su adquisición. Pero esto no ha ocurrido”, detalló.

