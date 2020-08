Arequipa: Audios revelan maltratos de Grover Delgado a trabajadores

Elmer Mamani

Audios enviados a este diario, ponen en evidencia el maltrato sistemático que se comete contra los trabajadores de confianza de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa.

En los registros se escucha al gerente Grover Delgado gritar a sus trabajadores. Usa palabras soeces cuando les llama la atención y hasta los amenaza. Todo ocurrió durante el periodo de pandemia por la COVID-19.

Son cuatro las grabaciones hechas en distintos meses (ver transcripciones). En uno de los más largos, del 30 de junio, Delgado les reclama a su personal cercano por no organizar a tiempo la aplicación de las pruebas rápidas para los trabajadores, con lo que se afecta el reinicio de la atención de la sede. “¡C...! donde yo he estado si se da una orden todos se mueven para cumplirla. No duermen, no almuerzan, pero se cumple la orden. No que la señorita ‘yo no voy porque no hay protocolos’. ¡C... sé un trabajador normal pues!”.

De esa misma fecha, hay otra grabación en que les exige abrir la atención en media hora. Para eso utiliza improperios. Mientras que el 19 de mayo, en plena cuarentena rígida, también hace advertencias de no pagar al personal si es que no trabajan. En tanto el 16 de marzo, cuando se dispuso la emergencia por el nuevo coronavirus, se le escucha preguntar a su subgerenta de Transporte Terrestre, Kristell Torres Escalante, por qué su personal de fiscalización no quiere salir a trabajar. Ahí Torres incluso le pide que no grite.

Solo es trabajo

Para Grover Delgado, los audios son de reuniones de trabajo. “Lo único que demuestran los audios es la exigencia que les pido a los servidores dentro de la gerencia. Esas cosas (palabras soeces) se habla dentro de un círculo íntimo dentro de la gerencia ante cosas que no están saliendo como uno desea. A veces te puedes enojar y decir palabras”, replicó.

Se justificó diciendo que si a veces pierde la paciencia es con el ánimo de que reaccionen y pongan más esmero. “Es lo que yo hago con mi personal de confianza si algo está mal le digo oye qué pasa, con alguna palabra fuerte. Tenemos que dar un servicio positivo a la población”, contestó Delgado.

El funcionario aseguró que en la gerencia están cumpliendo los protocolos de seguridad y que se están brindando todos los equipos de protección personal. Transportes está atendiendo la emisión de duplicado desde inicios de agosto y se está ampliando más servicios.”Algo malo que trasgreda la norma, no hay”.

Sostuvo que cuando se trabaja en la administración pública es en beneficio de la población y que no le “gusta que los empleados estén durmiendo en sus laureles”.

Audios de transportes

16 de marzo

G.D. Grover Delgado.

G.D: ¿para eso son personal de confianza? o díganme no puedo pues. No los he traído acá para que estén sentados. Yo quedo mal, el gobernador queda mal. Le echan el pato a él y me echan el pato a mí. En verdad se me cae la cara, todo el mundo está con mascarillas. Le digo a Kristell como van en fiscalización. “No quieren salir”. Osea p... no tiene mando.

Kristell: Yo me he comunicado con el coronel con el mayor y me han dicho...

G.D: ... A mi no me importa el coronel el general, acá son disposiciones de gobernación quien te paga, ¿el coronel?

Kristell: Pero ellos también...

G.D: Dime ¿Quién te paga?

Kristell: Pero para hacer fiscalización necesitamos de la Policía

G.D: La policía ya esta ya.

Krsitell: Por eso me ha dicho que no salgan, la cosa es disminuir

G.D: ¿Quién te paga el coronel o la Región?

Kristell:No grite doctor...

G.D: No es que me da vergüenza en serio, te digo qué acciones están haciendo...

Krsitell: Llamo al señor Pedro no hay nadie del otro lado.

G.D: ¿Quién es la subgerenta?

Krsitell: No contestan yo estoy que insiste e insiste

G.D:Tráete la camioneta y que los traigan. Acá se ríen de ti. Siento vergüenza, al frente todas la unidades tiene sus cosas nosotros no tenemos nada.

30 de junio

G.D: C... esto es una burla

Interlocutor: Pero no grite

G.D: ¿Qué dije yo? ¿Quien manda acá? Entonces si no puedes(ininteligible) lárgate de acá. Igualito no llaman (ininteligible) c... Doy una orden y la orden se respeta, sino se van. Tienen media hora apara abrir esto, sino está abierto en media hora no los quiero en sus oficinas. Estoy hablando claro, media hora...

Interlocutor: Caja eso no es mío.

Delgado: Media hora c...