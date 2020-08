Trujillo: extorsionadores pretendían atentar contra panadería, pero PNP logró desactivar explosivo

Una banda de extorsionadores arrojó una granada de guerra y un manuscrito amenazante en la puerta de una panadería, ubicada en la Mz. C, lote 17 del barrio 3 A, del centro poblado Alto Trujillo, del distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo.

Según el acta policial, la propietaria del negocio de iniciales R. G. Z. narró que alrededor de la una de la madrugada estaba a punto de cerrar su panadería, cuando se acercaron dos sujetos en una moto lineal y le arrojaron un sobre manila para luego salir huyendo a toda velocidad en el vehículo menor.

PUEDES VER Extorsionadores piden diez mil soles a comerciantes de pollos para no matarlos

De inmediato, la señora se apersonó a la comisaría del Alto Trujillo para dar a conocer el hecho.

En el sobre manila los efectivos policiales encontraron una granada de guerra con una hoja de papel, escrito con tinta azul, donde le piden 10.000 soles al dueño de la panadería para dejarlo trabajar tranquilo y no matar a sus familiares.

“Pensaste que me olvidé de ti y de tu familia, te dije que te iba tener loco, esta es la segunda vez que te monitoreo, a la otra me vuelo tu casa o me mato a un familiar tuyo, quiero mis 10.000 soles”, se lee en la carta amenazante.

Hasta la zona arribó un grupo de agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), quienes neutralizaron el explosivo para evitar daños personales y materiales.

La granada está en perfecto estado de conservación, con espoleta completa y su anillo de seguridad.