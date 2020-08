Empatía para comunicar

Leyles Rubio León, asesor en Comunicación.

Detrás de cada cifra hay personajes y anécdotas. Noticias de fallecidos aparecen a diario. Es difícil olvidar dónde y cuándo encontramos alguna mala noticia. Los encargados de transmitirla pocas veces reflexionan sobre cómo lo están haciendo. Se enfocan en atender la necesidad de información. Si bien existen protocolos y manuales para comunicar, más debería importar la empatía frente a los sentimientos y las habilidades para contar cada una de esas historias. Estos elementos desempeñan un papel decisivo en el modo para abordar la pérdida y sus cifras. Lo que ayudará a reducir la ansiedad y a recuperar la salud física y mental en el proceso de adaptación a la nueva realidad.

Percepciones del riesgo

Erik Struyf, consultor en Comunicación estratégica.

Para los expertos el riesgo es una fórmula: riesgo=peligro x vulnerabilidad/capacidades. Para la población no existe el riesgo. Existen percepciones del riesgo. Resulta vital investigar lo que las personas sienten y piensan si queremos hacer una comunicación de riesgo que funcione. Los muchachos de Los Olivos que salieron a divertirse probablemente tenían baja percepción del riesgo. Si la mayoría de jóvenes tiene esta misma mirada, urge que los escuchemos. Es obvio que no nos estamos entendiendo. Indignarse tampoco sirve de mucho: millones de chicos podrían indignarse porque nos permitimos vivir más de 20 años con el riesgo de no ofrecerles un sistema de salud y una educación mínimamente dignos.