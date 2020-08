Piura: niño asombra a pobladores de Tambogrande con sus esculturas

Piura. A sus 13 años, Marck Anthony se ha ganado la admiración de sus amigos, familiares y pobladores de Tambogrande gracias a su talento, pues con cincel y un tronco de zapote ha tallado varias figuras, entre ellas, al señor Cautivo de Ayabaca y la virgen de Guadalupe, a quienes pide para que acabe el coronavirus en su región.

Desde hace seis años, el adolescente, que actualmente cursa el segundo año de educación secundaria, supo que su pasión era darle forma a la madera y dejar su sello en los troncos de árboles que encuentra en los campos de Tambogrande. Por ello, expresa que su único anhelo es poder culminar el colegio e iniciar la carrera de escultura para perfeccionar sus técnicas.

“La virgen de Guadalupe es la que más me piden y me gusta tallarla porque también voy practicando. Para tallar las esculturas, me demoro tres días, porque no hay luz y debo irme hasta donde mi abuelita para pulirlas, igual debo seguir. Me gustaría más adelante estudiar y ser un gran escultor”, comentó.

El pequeño artista sueña con llegar a exponer sus obras en alguna feria o museo, pero, por el momento, necesita mejorar sus herramientas y vender sus obras que ahora realiza para poder ayudar a su familia. Él comercializa sus cuadros desde 50 hasta 300 soles, y sus estatuas talladas hasta 1000 soles.