Los integrantes de la Federación Médica de Piura realizaron un paro a fin de pedir a las autoridades locales y nacionales más presupuesto para el sector salud.

El presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, exigió, a través de los medios de comunicación, la implementación del reglamento para aplicar la ley de rectoría que evite los problemas con los Gobiernos regionales y direcciones de salud, y la celeridad en la aplicación del nombramiento y ascenso automático de los médicos.

Los médicos, por otro lado, criticaron la lentitud de las autoridades regionales y nacionales para atender al sector salud. El galeno Vite Quiroga dejó entrever que existiría un interés personal por parte de estos. “Es lamentable que nuestras autoridades del Gobierno central estén dejando de lado a nuestra región y no se preocupen por la salud de la población”, criticó el médico.

Vite Quiroga precisó que Piura requiere de un hospital de alta complejidad, equipos de protección, medicamentos, pruebas rápidas, oxígeno, entre otras necesidades que urge ser adquiridas más aún por la pandemia del nuevo coronavirus.

“No tenemos absolutamente nada, y esto no solo conlleva a un maltrato a los médicos, sino también a los pacientes. No tenemos cómo atender a pacientes no COVID porque todos los hospitales están copados. Sin embargo, hay un hospital temporal que sigue sin funcionar por la indiferencia de nuestras autoridades”, finalizó el profesional.