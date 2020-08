Osiptel bloqueará 100.000 celulares con el IMEI inválido desde el 30 de agosto en todo el país

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) reiniciará el bloqueo de celulares que tengan el código IMEI inválido.

El anuncio se dio en el lanzamiento de la campaña “El celular más caro del mundo”, que busca generar conciencia en la población para que no compren equipos móviles de dudosa procedencia, pues muchos de estos fueron conseguidos a costa de la vida y el sufrimiento de miles de personas.

Es así que para el 30 de agosto se ha previsto un primer bloqueo masivo de celulares robados cuyo IMEI haya sido alterado para volver a activar el equipo y venderlo otra vez.

Antes de dicha fecha, las empresas operadoras deberán enviar mensajes de texto (SMS) a los usuarios con celulares vinculados a IMEI inválidos, avisándoles que el aparato será bloqueado.

Luego del 30 de agosto, se tiene previsto realizar más bloqueos cada 15 días. El objetivo es llegar a los 100.000 teléfonos móviles hasta el 30 de diciembre, señaló el presidente de Osiptel, Rafael Muente Schwarz, quien precisó que el bloqueo se aplica solo al equipo, mas no a la línea.

Durante la presentación de la campaña, el ministro del Interior, Jorge Montoya, mostró alrededor de 2.000 celulares incautados por la Policía Nacional en medio de diversos operativos. Dichos equipos habían sido reportados como robados.

“La PNP continuará realizando operativos contra el mercado informal de venta de celulares. Asimismo, venimos ejecutando el Plan Fortaleza 2020 en donde las acciones contra bandas criminales y delincuentes comunes permiten la recuperación de estos equipos móviles reportados como robados”, señaló el funcionario.

Además, el titular del Mininter pidió a la ciudadanía no comprar teléfonos robados, pues es una manera de colaborar con la delincuencia.

“Exhortamos a la población a no contribuir con este mercado ilegal que muchas veces cuesta vidas inocentes. No compremos celulares que son de procedencia ilegal, no seamos partes de esta cadena del delito. Esa compra puede ser el celular más caro del mundo”, añadió.