COVID-19: habilitan página web para informar sobre ensayos clínicos

Desde hoy se encuentra habilitada la página web donde se ofrece información detallada sobre la COVID-19 y los ensayos clínicos de dos vacunas inactivadas que se desarrollarán en Perú, con el fin de probar su eficacia contra la pandemia.

Para poder ingresar debes acceder a la plataforma web vacunacovid.pe, donde un grupo de investigadores de las universidades San Marcos y Cayetano Heredia examinarán la seguridad y eficacia de dos vacunas inactivadas contra el nuevo coronavirus que están en fase III de prueba.

En la pestaña para los participantes se detalla que: “La información para los participantes estará disponible en breve, a la espera de la aprobación de sus contenidos por parte del Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación para la evaluación y supervisión ética de los Ensayos Clínicos de la enfermedad Covid-19 (CNTEI-COVID19)”.

El doctor Germán Málaga, investigador principal del estudio de la vacuna de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), explicó que la prueba en fase 3 requiere de la colaboración de 6.000 participantes peruanos, quienes deberán anotarse en la web antes mencionada.

Un detalle importante, las personas seleccionadas deberán cumplir con una serie de requisitos: ser hombre o mujer de entre 18 y 75 años, no haber padecido de COVID-19 ni convivir con enfermedades hepáticas, renales, hipertensión arterial, VIH, leucemia u otras dolencias denominadas autoinmunes. Asimismo, las mujeres voluntarias no pueden estar gestando ni amamantando y entre sus planes no debe estar un embarazo hasta después de tres meses de recibir la vacuna.

No obstante, sí pueden participar personas con hipertensión, diabetes o males cardíacos, siempre y cuando estén muy bien controlados. "En la medida en que seamos lo más abiertos posible tendremos la capacidad de decir que la vacuna funciona para todos estos grupos".

A todos los voluntarios se les aplicarán dos dosis, con tres o cuatro semanas de separación entre una y otra. La aplicación será intramuscular, en el hombro. Cabe indicar, precisó Málaga, que no se dará ningún estipendio económico a los participantes en el ensayo clínico.

Actualmente, el Perú padece el golpe de la pandemia con más de medio millón de casos confirmados de COVID-19 y cerca de 29.000 fallecidos, por lo que es el sexto país, a nivel mundial, con mayor cifra de infectados. Una crisis que se ahonda por la falta de oxígeno, camas hospitalarias y espacios en cuidados intensivos, según denuncia la población y la comunidad médica.