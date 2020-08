Xuxa Monsalve Escalante es una joven peruana que reside hace mas de 20 años en Miami, Estados Unidos. Ella se animó a ser parte de los 30.000 voluntarios de los ensayos clínicos del laboratorio Moderna.

“Me sacaron ocho tubitos de sangre y me hicieron un examen de orina para asegurarse que no estoy embarazada, y los ocho tubitos son para chequearme la hemoglobina y para asegurarse que estoy bien de salud. Ya después de eso me hacen varias preguntas, para ver cómo estoy, si tomo alguna medicina y después recién me ponen la vacuna”, dijo la joven a America Tv.

Además dijo que a pesar de que estuvo nerviosa, se animó porque su amiga recibió la dosis y no tuvo ningún efecto secundario.

“Nerviosa en el sentido de que si Dios quiere, no me da algún efecto secundario. Como te digo que vi que mi amiga no tuvo ningún síntoma, eso fue lo que también me aventó a probarlo”, añadió la joven peruana.

Monsalve al igual que el el doctor Elmer Huerta, quien el pasado 19 de agosto recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, es parte de los 30.000 voluntarios que recibirán la dosis de vacuna o placebo en la fase 3 de los ensayos clínicos.

Desde el momento que Xuxa Monsalve recibió esta vacuna, es monitoreada constantemente para ver las reacciones en su cuerpo ante la dosis recibida. Cabe resaltar que este control se dará durante dos años.