Lambayeque. El congresista Jorge Pérez llegó hasta el Centro de Aislamiento Temporal COVID-19 ubicado en el distrito de La Victoria con una paciente que presentaba síntomas del virus. El lugar se encontraba inoperativo y este hecho fue registrado en vivo a través de sus redes sociales.

En el video se escuchó a Pérez decir que “desde la inauguración, el hospital continúa cerrado, atentando contra la salud pública. La gente se está muriendo, no está trabajando, el dinero es del pueblo. ¿Por qué no le dan este lugar a EsSalud como lo hacen con los demás establecimientos?”.

Descargo

Ante esta situación, la Gerencia Regional de Salud emitió un comunicado en el que lamentan el accionar del congresista, quien alegaron que tiene conocimiento de que el ambiente de hospitalización temporal Carlos Augusto Salaverry aún no cuenta con una fuente segura de oxígeno. Motivo por el que, al llegar con una paciente con saturación de 80% e insuficiencia respiratoria grave, debía ser atendida en un hospital de mayor capacidad resolutiva.

Asimismo, asumieron con responsabilidad la conducción del nosocomio e informaron a la población que, en coordinación con la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC), esta semana se instalará un equipo generador de este elemento medicinal para garantizar una buena atención de pacientes contagiados en condición leve y moderados, incluyendo una Unidad de Cuidados Intermedios.

Fines políticos

Por su parte, el gerente regional de salud, Víctor Echeandía, lamentó lo sucedido y mencionó que Pérez está interesado en que el centro de salud sea transferido a EsSalud por “cuestiones políticas personales”.

“Todos los médicos tenemos el conocimiento básico de que todo paciente con saturación de 80%, no lo va a traer sabiendo que, nosotros públicamente, reconocemos que tenemos deficiencia de oxígeno. Él está exponiendo la vida de un paciente solamente por decir que somos incapaces, inhumanos y que no queremos atender. No tenemos las herramientas para atender a un paciente grave”, expresó la autoridad en salud.

La República intentó comunicarse con el parlamentario, sin embargo, no se obtuvo respuesta.