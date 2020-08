Coronavirus en Perú. Las carencias en el sector Salud que ha traído la pandemia del coronavirus, originó un roce verbal entre el alcalde provincial de Virú, Andrés Chávez Gonzáles y el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel durante la ceremonia de entrega de la obra de la ampliación del hospital de Essalud en la citada provincia.

Según el portal web “La Voz del Pueblo de Virú”, cuando a Llempén se le consultó el motivo por el cual el gobierno regional hasta el momento no ha entregado ningún balón de oxígeno a la provincia, este manifestó que a Virú al igual que a las demás provincias liberteñas, se les asignó presupuesto para hacerle frente a la COVID-19.

PUEDES VER Construyen hospital COVID-19 en tiempo récord en La Libertad

Abandona ceremonia

”Aquí es responsabilidad exclusiva de la administración de la Red de Salud de Virú. El gobierno regional ha entregado de acuerdo a su población y a sus necesidades un presupuesto a todas las direcciones de salud”, expresó Manuel Llempén. Luego de esto, optó por retirarse de la ceremonia y a su salida le mencionó al alcalde: “Dicen que no te he regalado ningún balón de oxígeno”, ante lo cual Andrés Chávez respondió diciendo: “No ha traído pues, al menos uno”.

Manuel Llempén, no se quedó callado y refutó preguntando: “¿Y tú sabes cuánto le hemos destinado el gobierno regional a la Red de Salud de acá (Virú)?”. Chávez no supo responder y sólo atinó a decirle: “Pero no ha traído ninguno gobernador”.