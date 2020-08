Puno se queda sin pruebas rápidas para detectar casos de COVID-19

El director de la Red de Salud de Puno, Darwin Blanco, advirtió la falta de pruebas rápidas para descarte de COVID-19 en toda la región altiplánica.

En conversación con diario Sin Fronteras, la autoridad local señaló que solo cuentan con 89 pruebas serológicas y que estas fueron distribuidas a lo centros de salud de Puno, pero solo para ser usadas en casos de emergencia donde un paciente requiera pasar por esta prueba para poder ser atendido.

La autoridad señaló que en los próximos días coordinará con la Dirección Regional de Salud de Puno para que se haga el pedido de más pruebas serológicas para la región.

Así mismo señaló que, en la operación Tayta que se realizó recientemente en Puno, se detectaron 934 casos de coronavirus de 4 mil 986 pruebas aplicadas, casi el 19% de la población testeada.

De los casos detectados, el 20% son adultos mayores y el resto de entre los 18 a 50 años.

Blanco agregó que actualmente el factor R de contagio en Puno paso de 1.3 a 1.7. y que se recogen entre 3 o 4 cadáveres por día de las casas.

Sobre la huelga que la Federación Médica anunció a nivel nacional para esta semana, la autoridad local señaló que hasta el momento los galenos en Puno no le han comentado si acataran o no la paralización. “Invoco a la reflexión, tienen sus derechos como todos, pero no estamos en momentos para este reclamo. Sobre todo para no perjudicar la salud de pacientes”, señaló.