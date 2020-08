Para el gremio del Sutep, que el ministro de Educación, Martín Benavides, haya anunciado que en su momento se decidirá si los alumnos pasan de año es una muestra de la improvisación con que se maneja el sector educativo, lo que se agrava con la demora en el proceso de adquisición de las tablets para la educación a distancia.

Así lo manifestó el secretario general del Sutep, Lucio Castro, quien apuntó que el año ha sido difícil, pero aún no se ha perdido, gracias al rol que vienen cumpliendo los maestros y padres de familia. El dirigente advirtió que si el Gobierno no cumple sus funciones, la estrategia podría fracasar.

Lucio Castro destacó que los padres hicieron todo el esfuerzo, al igual que los maestros, que tienen que trabajar incluso horas extras, pero el Estado no ha garantizado la conectividad.

Alfredo Velásquez, también dirigente del Sutep, consideró que el trabajo de los maestros ha permitido que se pueda rescatar el año escolar, pese a las dificultades y la falta de logística en colegios del interior del país. “Que el ministro diga que después va a decidir si los alumnos pasan de año o no, pone en zozobra a todo el magisterio y a los padres de familia”, protestó.

En tanto, la exministra de Educación Patricia Salas manifestó que el Gobierno ha tenido que implementar sobre la marcha el programa educativo virtual, y lo importante es que se hizo funcionar el sistema educativo en medio de la crisis generada por la Covid-19, pues contribuye a estructurar el tiempo de los niños y de las familias.

Patricia Salas consideró que el año no se ha perdido y debería plantearse la promoción automática, lo que implica que los escolares pasen de año definitivamente, dejando abierta la posibilidad de que el año escolar 2020 se fusione con el año escolar 2021, de tal forma que a finales del próximo año se cumplan los objetivos educativos de ambos años académicos.

El analista Hugo Ñopo dijo que es momento de pensar en alinearnos con los otros países que tienen un año más de estudios, lo cual permitiría al alumno llegar mejor preparado.

Respecto al calendario escolar de este año, dijo que “si los estudiantes no han ido al colegio y no han aprendido, deberíamos pensar que no pasen el año si no tienen los aprendizajes”.

