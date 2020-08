Tras lo ocurrido en la discoteca Thomas Restobar, donde murieron 13 personas, el alcalde de Los Olivos Felipe Castillo señaló que su responsabilidad es más “emocional” debido a que no podía fiscalizar adecuadamente por falta de personal. No obstante, el burgomaestre precisó que será el Ministerio Público quien deba establecer su posible responsabilidad por omisión de funciones.

“La responsabilidad es más emocional, sentimental. Sería pretencioso de mi parte decir que no o que sí (por omisión de funciones), eso lo debería ver el Ministerio Público. Tenemos atenuantes, el momento no es propicio para fiscalizar todo, no hay economía, no hay dinero”, afirmó en una entrevista con América TV.

Agregó que el local había solicitado una licencia para operar como restaurante y que tenía pendiente una renovación del permiso de Defensa Civil. Asimismo, aseguró haber solicitado a los funcionarios un informe exhaustivo de su desempeño respecto a lo ocurrido la noche del sábado tras la intervención policial a la discoteca.

Por otro lado, el funcionario edil explicó que el número de trabajadores municipales se encuentra reducido por la crisis sanitaria de la COVID-19.

“De alguna manera esto se venía venir. En este último mes hemos contratado nuevos 24 fiscalizadores, pero siempre será insuficiente. Necesitamos, de ahora en adelante tener mayor presupuesto para cumplir con nuestras labores”, indicó el burgomaestre. Asimismo, refirió que no solo el comercio ambulatorio es un problema sino tmabién los locales clandestinos y la prostitución.

