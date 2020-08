Eduardo Ugarte

Periodista

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) habilitó un terreno como cementerio para víctimas de la COVID-19 vecino a Culebrillas, zona arqueológica y patrimonial en Uchumayo que sería afectada, por lo que desde esta columna nos opusimos a su funcionamiento sino se garantizaba su temporalidad. Pero, ahora sabemos “que se trata de un cementerio permanente que tendrá una oferta de 5,840 nichos y/o fosas que serán administrados por la Sociedad de Beneficencia Pública, de las cuales 640 fosas son reservadas para entierros gratuitos”. (La República 15/08/20).

Este cementerio generaría visitas y servicios que afectarán la zona arqueológica e impediría completar una ruta turística en beneficio del distrito, aparte de estimular invasiones. Sin embargo, cumpliendo con la ley, esto no podrá ser, pues el Juzgado Constitucional de la Corte de Arequipa ha suspendido la obra al no contar con certificado de habilitación del MINSA, licencia de construcción de la municipalidad ni autorización sanitaria. Además, la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura no le ha aprobado el Plan de Monitoreo Arqueológico, ni otorgado Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.

Ese es el lado de lo legal, en el otro, el humanitario y los deudos, con la preocupación por esta medida del jefe del Comando COVID-19, Gustavo Rondón Fudinaga, “ya que en los hospitales la acumulación de cadáveres genera un escenario dramático. Esto hace que los profesionales de salud se desmoralicen y no puedan laborar adecuadamente”. Pero, para la jueza Karina Apaza del Carpio no se justifica un acto arbitrario con la excusa de un estado de emergencia.

La solución la planteamos al inicio, antes de la suspensión, y ahora la repetimos esperando no sea tarde: Las autoridades del GRA, de Uchumayo y del Comando COVID, deben firmar un firme compromiso que garantice la temporalidad del cementerio, determinando también el lugar de traslado de los restos de víctimas de la COVID-19 sepultados en el lugar. Única salida para digna sepultura y permanencia de la zona arqueológica y la ruta turística.