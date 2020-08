La ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, adelantó que su despacho brindará asesoría a los padres de la menor que resultó herida debido a los graves incidentes ocurridos en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, donde trece personas fallecieron asfixiadas durante un operativo policial.

Como se recuerda, una joven de 17 años terminó con serias lesiones en medio de la evacuación masiva que se desató en la víspera al interior de un establecimiento que funcionaba de forma clandestina pese al estado de emergencia. Doce de las trece víctimas mortales eran mujeres.

“Esta muchacha está sumamente afectada y el Ministerio de la Mujer le brindará toda la contención psicológica. Evidentemente, también una recomendación a los padres para saber cuáles son los términos básicos de la crianza para manejar a los hijos adolescentes”, precisó en diálogo con Panorama.

Asimismo, la abogada Rosario Sasieta remarcó la importancia que tiene el seguimiento por parte de los padres para evitar que los hijos menores de edad rompan las normas de conducta y se expongan a los peligros en la calle.

De otro lado, la titular del MIMP anunció que su despacho está evaluando declarar la situación de desprotección familiar provisional para asumir la tutela estatal del hijo de una de las cuatro madres fallecidas durante la tragedia.

“El niño de nueve años no está escolarizado, no iba a la escuela y no tiene SIS. Se está evaluando empezar el trámite de desprotección familiar, porque no está protegido y eso hay que aclararlo. Tenemos dos chicas más con dos hijos de tres años cada una”, precisó. “Esos niños, que son cuatro huérfanos, se convierten en hijos de la patria, el Estado tiene que velar por ellos”, puntualizó.

