Coronavirus en Perú. El responsable de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (Diremid), Manuel Mestanza León, denunció ser víctima de amenazas por redes sociales, luego que alertara sobre el consumo de ivermectina de uso veterinario para el tratamiento de pacientes con COVID-19.

Según explicó el funcionario, la noche del último domingo recibió un mensaje a través de Facebook donde le advertían que “se atenga a las consecuencias”, por lo que ahora pide la intervención de la Policía ante los constantes mensajes intimidantes.

“Anoche ha sido la amenaza y viene de ese grupo que reparte ivermectina de vacuno. Anoche me llega una amenaza diciéndome que me atenga a las consecuencias. Voy a presentar mi denuncia en la Divincri (División de Investigación Criminal), porque temo por mi vida”, advirtió.

Incluso, de acuerdo a la versión del jefe de la Diremid, personas extrañas habrían ido a preguntar por él en su anterior trabajo con el fin de intimidar.

En los días previos, Mestanza León advirtió a la población sobre el uso de ivermectina veterinaria por las reacciones adversas que produce, las cuales incluso podrían llevar al paciente a un severa intoxicación.

“Como autoridad no voy a permitir que repartan ivermectina que es para uso de ganado. No se pueden utilizar esas formas farmacéuticos porque no son para uso humano, sino para vacas”, precisó el especialista.