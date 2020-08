César Caro

Ganancia no solo de pescadores, sino también de muchos políticos, periodistas, presidentes de diversa laya, productores, palurdos, pícaros, etcétera, etcétera…que aprovechan el caos social y económico generado por el COVID-19 sin ningún escrúpulo. (¿Habría que preguntarse si el desorden no es forjado en muchos casos ex profeso, para apropiarse de recursos públicos como ha sucedido en muchas ocasiones en nuestra historia?).

Es quizás la única forma de entender la inmensa cantidad de marchas y contramarchas, yerros e inercia de ciertos personajes públicos, a tal punto que cabe recordar lo que la sonrisa gatuna le dice a Alicia en el país de las maravillas: “Si no sabes a dónde vas, no importa el camino que sigas”.

Pero cuando la soberbia, la autosuficiencia, la mediocridad y los oídos sordos prevalecen tanto a nivel nacional como regional, provincial y distrital, los resultados lógicos son los que estamos viendo, aunque mejor sería decir, ¡sufriendo! Estamos en camino de ser porcentualmente el país con más infectados y muertes, aparte de contemplar cómo el modelo neoliberal se hace añicos merced no solo a la pandemia, sino también a que jamás su aparente bonanza se reflejó en un mejor reparto de los recursos y construcción de infraestructuras de salud y educación de calidad. Y si algo hubo de ello, fue en beneficio del macro centralismo limeño y una que otra ciudad costeña o cercana a una explotación minera o agrícola de exportación. El resto del Perú, aquel que algunos denominan profundo, podría decirse que, salvo algunos adelantos tecnológicos, continua en lo esencial como hace dos centurias. La pobreza es pan de cada día.

Y lo que es más triste y trágico: la calidad de nuestros políticos y nuestras instituciones “superiores” deja cada día más que desear, haciendo que continúe vigente desde 1888 el sentir de González Prada: “En resumen, hoy el Perú es organismo enfermo: donde se aplica el dedo brota pus”…o la advertencia del maestro Jorge Basadre: “Toda clave del futuro está allí: que el Perú escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una gigantesca fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos” …o el pensar de José Carlos Mariátegui: “No es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política”.

Por ello mal haríamos en caer en los juegos de artificio usuales, tratando de cambiar algo, para que nada cambie. Continuar con la forma actual de elegir a los integrantes del Congreso, sería tan solo replicar nuestros errores, como también la forma como se selecciona y elige al presidente de la República. Nuestra democracia debe dejar de ser, como señala el gran Borges, un error estadístico. Atrevámonos a pensar distinto o a imitar ejemplos exitosos y no solo en el campo político, sino también en el campo económico, al margen de caprichos cuasi autoritarios.

Y en cuanto al río revuelto, sería interesante que se aclare y trasparente todo lo relacionado a la compra de las pruebas rápidas que a decir de muchos especialistas por su dudosa fiabilidad, habría sido uno de los factores determinantes en la propagación de la pandemia. Precisar los precios de las mismas, los montos adquiridos y, sobre todo, quién tomó la decisión final y en base a qué recomendaciones. Porque de ser cierto los rumores en cuanto al peso de ciertos intereses en su adquisición, podría tratarse de delito que no me atrevo a calificar.