Cada año más de 12.000 escolares egresan de las aulas, tras culminar el quinto grado de secundaria en colegios públicos y privados de Lambayeque. La mayoría de estos estudiantes decide continuar con sus estudios en una universidad o instituto, a fin de iniciar con su formación profesional.

En un contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, teniendo en cuenta que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) es el único claustro público de la región, ¿qué impacto tendría la denegatoria de su licenciamiento?

PUEDES VER Crisis en la UNPRG por deficiencias e inestabilidad tras denegatoria del licenciamiento [INFORME]

En espera

Según estimaciones de la Gerencia Regional de Educación (GRE), alrededor del 55% de la población escolar postula a la UNPRG cuando culmina sus estudios secundarios principalmente por factores económicos. El año pasado, 12.382 estudiantes egresaron de las diferentes instituciones educativas de la región: 5.358 de escuelas privadas y 7 024 de colegios públicos.

El responsable de la GRE, Daniel Suárez Becerra, explica que un considerable número de egresados no pudo concretar su postulación a una universidad debido a la llegada del nuevo coronavirus, pero también porque el examen de admisión de medio año de la UNPRG fue postergado en el marco del estado de emergencia.

“La gran mayoría no ha podido postular por el tema de la pandemia. Incluso, debido a los altos niveles de morosidad en las universidades privadas, los estudiantes querían migrar hacia la universidad pública. (...) Este año egresarán otros 12.000 escolares, entonces hablamos que más de 20.000 estarían a la espera de una oportunidad para proseguir sus estudios”, agrega el gerente.

Como se recuerda, tras haber recibido la denegatoria del licenciamiento, la UNPRG no podrá convocar a nuevos procesos de admisión bajo ninguna modalidad (examen ordinario, complementario, centro pre, quinto de secundaria, deportistas calificados, exonerados), con lo cual no habrá nuevos ingresantes a pregrado, posgrado o segundas especialidades. Esta sería la espera a la que se refiere Suárez.

PUEDES VER UNPRG: rector descarta renuncia tras denegatoria del licenciamiento de Sunedu

Postulantes

Anualmente, según la Oficina de Admisión, esta universidad pública recibía alrededor de 12.000 postulantes de Lambayeque, Amazonas y Cajamarca, donde el 60% proviene de colegios públicos. De todos ellos, poco menos de 2.000 alcanzaban una vacante para ingresar a cualquiera de las 30 carreras profesionales.

“La UNPRG tiene un espacio que no tiene otra universidad en el norte del Perú, porque nosotros atendemos la macro región nor oriental y por cuestiones geográficas vienen de Amazonas y Cajamarca. (...) Vamos a pisar el acelerador para que no se espere el año, queremos que en marzo del 2021 haya un nuevo examen de admisión”, refiere el vicerrector Académico, Bernardo Nieto Castellanos.

Sobre este punto, el decano regional del Colegio de Sociólogos, Juan Dávila Cisneros, estimó que ahora solo el 10% de estos postulantes podría ir a una universidad privada, debido a que la gran mayoría no tiene las condiciones económicas para hacerlo. Asimismo, según el último reporte del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), el 43% de los estudiantes de la UNPRG son de escasos recursos económicos.

PUEDES VER Estas son las razones por las cuales Sunedu denegó el licenciamiento a la UNPRG

“La pandemia ha generado más pobreza. El 90% de los que postulaba ya no va a poder tener estudios superiores, porque no tienen los ingresos para ir a una privada. Ellos son los más afectados”, sostiene el especialista social.

En ese sentido, ante el gran número de egresados de secundaria que se encontrarán en stand by, la gerencia de educación pedirá que se duplique el número de vacantes en todas las carreras cuando convoquen a un nuevo proceso de admisión.

Sin embargo, para que esto ocurra, la UNPRG deberá implementar el Plan de Emergencia y pasar por un nuevo proceso de licenciamiento, donde la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) tendrá la última palabra.