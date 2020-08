Piden extensión de mandato de alcaldes territoriales de Trujillo hasta diciembre por pandemia

Coronavirus en Perú. El riesgo de contagio de coronavirus sería el motivo por el que no se podrían llevar a cabo las elecciones vecinales. El presidente de la Asociación de Alcaldes Territoriales Municipales de Trujillo, José Ferradas Caballero, señaló que la comuna provincial aún no ha decidido la prórroga de mandato de las autoridades territoriales, como planteó el subgerente de Participación Vecinal, Ricardo Alvarado Rodríguez.

“En realidad, nuestro mandato se venció el 1 de noviembre del 2019, se hizo una prórroga y luego nos han vuelto a prorrogar hasta el 31 de agosto de este año; el subgerente Ricardo Alvarado, arguyó que, dada la pandemia, las reuniones están prohibidas y no hay condiciones para realizar los comicios, por lo cual debería prorrogarse el mandato hasta el 31 de diciembre de 2020, pero no esto aún no se da”, detalló Ferradas a La República.

Peligro de contagio

Añadió que, en todo caso, sería irresponsable organizar unas elecciones sabiendo el alto riesgo de contagio de coronavirus que pueden provocar, más aún cuando no se cuenta con camas UCI, oxígeno y personal médico. “Los alcaldes territoriales no recibimos dieta, presupuesto o algún beneficio económico. Nuestra labor es proponer y ser vigilantes de las obras públicas en nuestras zonas”, explicó José Ferradas.