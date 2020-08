Coronavirus en Perú. El alcalde del distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, Martín Namay Valderrama, consideró que las autoridades de La Libertad son muy pacientes y por ello el gobierno central no destina la ayuda de emergencia para revertir las cifras crecientes de contagiados y muertos por coronavirus.

“Nuevamente se está planteando solicitar al presidente y al Consejo de Ministros una reunión. Yo creo que esa pasividad hace que nos tengan y nos miren a La Libertad con esa indiferencia, una indiferencia total del gobierno nacional. Hace varias semanas dije que deberíamos ir a Lima a exigir más presupuesto para luchar contra el coronavirus”, recalcó Namay.

Más de 4.000 infectados

Fue durante la reunión de alcaldes distritales, provinciales y otras autoridades y representantes de gremios liberteños con el gobernador regional Manuel Llempén, donde se tomó la decisión de esperar la llegada de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, hasta este miércoles 26; de lo contrario, el jueves los representantes liberteños irían a Lima en una marcha.

“Tengo 4.400 contagiados en La Esperanza y yo no los puedo aislar en un colegio, como plantea el gobernador Llempén. En estos momentos no podría sacar un presupuesto para para la comida, el tema médico, la atención; pero sí lo podría dar en los próximos días, y me parece ideal, pero los gobiernos locales no tenemos en este momento más partidas”, lamentó Martín Namay.