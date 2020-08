Luego del fallecimiento de 13 personas en el interior una discoteca en Los Olivos, el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, señaló que “debe caer todo el peso de la ley” sobre las personas responsables.

Según indicó, si bien los jóvenes no debieron asistir al evento, esta situación no libera de culpa a los organizadores del evento.

“Estamos convencidos que les debe caer todo el peso de la ley. No podemos - ni debemos - permitir que actos de esta naturaleza sigan ocasionando la pérdida de vidas humanas. Si bien es cierto, los jóvenes y participantes de esta actividad no debieron estar ahí, esto no exime la responsabilidad de estas organizaciones que van en contra de la ley y que vienen llevando acciones con fines de lucro para atentar contra la vida de nuestros ciudadanos”, indicó Chávez Cresta a Canal N.

En ese sentido, el titular del Mindef instó a la ciudadanía a cuidar su integridad y seguir con las normas brindas por el Gobierno a fin de reducir el impacto del nuevo coronavirus.

“No podemos permitir con este tipo de acciones, que se están llevando a cabo, ocasionen la perdida de vidas de nuestros ciudadanos”, indicó Chávez.

Cabe mencionar que, además del fallecimiento de las 13 personas, otras seis quedaron heridas, entre ellas tres efectivos policiales. Asimismo, otras 23 jóvenes fueron detenidos. De ese total, 15 dieron resultado positivo para COVID-19.

