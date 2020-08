Javier Gutiérrez: Los pacientes COVID-19 agravan su cuadro con la automedicación y el consumo del CDS

Juan Carlos Soto

Arequipa

El decano de los médicos no tiene el mismo pesimismo de antes cuando comenzó la pandemia en Arequipa. Confía que las cifras de contagios descenderán, sin embargo teme que la falta de coordinación con las autoridades haga disparar la curva de contagios. Responsabiliza al alcalde de Arequipa, Omar Candia, de fomentar el delivery cuando el domingo ningún ciudadano debería salir de casa.

En Arequipa hubo más de 80 mil contagiados con el virus de los cuales 50 mil ya están recuperados, el promedio de fallecidos descendió de 30 a 10, ¿pasamos lo más crítico?.

Como colegio lo advertimos, que a partir del 20 agosto habría una discreta mejoría. Eso depende del apoyo de la población y acciones del gobierno. Habrá picos de contagios y muertes pero vamos a una estabilización. En los hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud comenzó a ceder la presión de la demanda. Eso lo dicen nuestros colegas, sin embargo sí preocupa lo siguiente: llegan casos graves de pacientes con COVID automedicados o que consumieron dióxido de cloro. 30% y 40% pacientes enfrentan ese problema. Un enfermo diagnosticado con dióxido de cloro ensombrece el manejo y pronóstico. Es un factor gatillante para que el cuadro sea más grave y de pronóstico reservado.

Sobre el uso de medicamentos hay contradicciones. El Ministerio de Salud (Minsa) sugiere el consumo del kits de azitromicina, ivermectina paracetamol ante los primeros síntomas. Por eso los pacientes se automedicaron.

Se recomienda tratamiento farmacológico para pacientes sintomáticos. Lamentablemente, algunos médicos, por redes sociales, crearon sus propias recetas, eso conduce a una situación inadecuada. Pacientes positivos sin síntomas no deben tomar medicinas, si el caso se agrava llegarán a los hospitales y ya no se podrá utilizar estos fármacos por el nivel de toxicidad. El kit de medicinas en Perú es azitromicina, ivermectina paracetamol, en Colombia solo es paracetamol y un saturómetro. En pacientes asintomáticos solo debe controlarse fiebre y dolor.

¿Podríamos decir que hemos llegado a la meseta en Arequipa?

Tenemos que tener evidencias contundentes. Hay signos alentadores de estabilización pero no podemos confiarnos. No quiero transmitir ese mensaje porque la población va a descuidar las normas de bioseguridad.

La directora de la Red Asistencial Arequipa-Caylloma sostiene que hay inmunidad de rebaño, el virus contagió al 50% de la población arequipeña.

Si hacemos la proyección que un paciente contaminó a tres concluimos que la cuarta parte está infectada. Felizmente la mayoría no dio síntomas, sin embargo no usaría el término de inmunidad de rebaño porque se requiere un nivel de contagio de 70% a 80%. Además eso implicaría aceptar el fracaso de todas las acciones para combatir la enfermedad.

Ahora la curva podría ascender por lo ocurrido en las fiestas de Arequipa, muchas familias se reunieron sin respetar las normas?

Claro. Estos factores pueden llevar al rebrote del mal. Lamentablemente, la gente joven de 18 a 55 años, tiene la idea que los fallecidos son ancianos y, como no se sienten en ese grupo vulnerable, descuidan las medidas de higiene. El peruano tiende a desobedecer y no cumplir las indicaciones. Los casos podrían aumentar no solo por lo de las fiestas de Arequipa también las contradicciones entre las autoridades sobre el delivery. El Comando COVID advierte que el domingo no debe salir nadie y el alcalde de Arequipa da la contraorden permitiendo este servicio. Eso hace un daño grave.

¿El delivery alienta la contaminación?, se supone que la comida llega a domicilio ,el presidente Vizcarra dio luz verde al delivery.

Eso refleja la falta de unidad y criterios en una crisis sanitaria. Cuando estuvo el general Gratelly se dispuso la no salida del transporte público y el alcalde desautorizó eso. Hubo un desgobierno, los efectos se vieron luego con el aumento de casos. Lo mismo ocurrirá con el delivery.

¿Qué opinión le merece la nueva dirección del Comando?

Hay un liderazgo efectivo, en diversas reuniones se unificaron criterios con los actores sociales. Se da más importancia a la atención en el primer nivel de atención (postas médicas). Ahí se debe contener la pandemia, también hay brigadas sanitarias para detectar los casos.

El gobernador Cáceres promueve el consumo de dióxido de cloro, sustancia tóxica pero el Comando no le dice nada.

El Comando COVID depende del gobierno regional quien maneja el presupuesto, pero ellos en ningún momento pidieron el consumo del dióxido de cloro. Esa autoridad (por Cáceres) desoye cualquier recomendación médica y busca el rédito político, también habla de la carne de llama. Recuerde que al inicio de la pandemia tomó una serie de disposiciones y todas fueron un fracaso. En Arequipa tuvimos un problema bien grave: las acciones del gobierno regional agravaron la crisis sanitaria. Por eso intervino el Minsa.

¿Qué opinión tiene de la intervención del Minsa?

Mejoraron los procesos internos en los hospitales. Probablemente eso no lo perciba la población. Tiene que ver con las áreas de Logística, Personal e Infraestructura. Eso aligeró la burocracia que había. A nivel hospitalario, ya no hay carpas, no hay carros con los pacientes tomando oxígeno, se puede conseguir una cama más rápido, se estabilizó el déficit de oxígeno. Los médicos tienen equipos de protección en cantidad, quizá la calidad debería mejorar.

¿ Entonces por qué los médicos quieren ir a una huelga la próxima semana?

La protesta es nacional, la convoca la federación de médicos. Ellos tienen otros reclamos, nombramientos, ascensos, desaparición de los CAS, declarar persona no grata al gerente general Gregorio Palma, cambios de funcionarios reciclados en la Gerencia de Salud.

¿Es prudente que acaten una huelga ahora?

El colegio médico considera que no es correcto irse a una huelga en una pandemia, desde un punto de vista ético y moral. Deberían agotarse el diálogo. No somos partidarios de esta iniciativa sindical.

Se acusa a muchos médicos con licencia que trabajan en clínicas.

Es cierto pero no es una cantidad exagerada si lo comparamos con Lima, las clínicas de Arequipa son pocas.❖