Unidos contra la ley

Federico Rosado

Docente

Ricardo Palma logró encontrar ese “algo” que nos une a todos los peruanos. Más que el pollo a la brasa, los chicharrones o el arroz chaufa. Más que la selección de fútbol. Más que “Contigo Perú”.

¿Qué logró descubrir el “bibliotecario mendigo”? Dicho sea de paso, ese apelativo sigue vigente en nuestro país. Las bibliotecas nunca fueron ni serán amigas de este país.

Pero, ¡qué encontró de común entre los peruanos!

Los peruanos somos muy competentes para no acatar la ley.

Tenemos leyes para regalar, ya vamos más de 31 mil normas. Leyes con sanciones duras, multas enormes.

No sirven de nada, nuestra institucionalidad es una anti institucionalidad. Hacemos lo que nos da la gana. Es el imperio de la “pendejería”. Todos queremos ser vivos, pillos, pícaros.

Antes, durante y después del coronavirus, los peruanos derrochamos nuestras habilidades para incumplir la ley.

Qué no hemos visto para no usar mascarillas, protectores, no respetar la cuarentena; lo mismo que se hace al parar una combi a la mitad de la pista, inventar una justificación para que nuestro hijo falte al colegio, evadir impuestos, meter gol con la mano, botar basura en la calle, regar los árboles con orina, y un larguísimo etcétera.

Queda la imagen de esa familia que organizó una fiesta y luego de diez días la carroza recoge del mismo lugar a un difunto.

Está en nuestra memética: no cumplir con la ley. Muy peruanos somos. No podemos porque no queremos.