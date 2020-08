Director General de la Policía sobre tragedia en Los Olivos: “No había ninguna fiscalización municipal”

El Director General de la Policía, Orlando Velasco, declaró para Reporte Semanal que el local nocturno ubicado en el distrito de Los Olivos, no contaba con las medidas de seguridad requeridas para su funcionamiento.

“Este local no reunía las mínimas condiciones de seguridad porque para empezar el acceso era solo a través de una pequeña puerta de metal que se abría hacia adentro. Esto es una contradicción a las normas de seguridad”, declaró.

Asimismo, señaló que el espacio de la discoteca era muy pequeño para el aforo que habían permitido los administradores. Además, recalcó que este centro nocturno, al parecer, no habría pasado ninguna fiscalización por parte de las autoridades correspondientes.

“Un local que no cumplía con las restricciones de aforo y obviamente no había ninguna autorización municipal ni fiscalización”, argumentó.

Finalmente, el General señaló que la puerta del inmueble no fue cerrada por la Policía sino que, al momento de que las personas comenzaron a bajar desesperadamente, no sabían en qué sentido se abría la entrada y esto provocó que los asistentes no puedan salir.

“Efectivamente, la Policía no cerró la puerta. Se cierra por el tumulto de la gente. La presión fue tanta que la puerta se cerró. Policías se quedaron atrapados también”, recalcó.

Actualmente, se realizan las investigaciones del caso para dar con los responsables que organizaron este evento en pleno estado de emergencia por la COVID-19 y que lamentablemente acabó con la vida de 13 jóvenes.

