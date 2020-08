La ministra Rosario Sasieta adelantó que el Ministerio de la Mujer declarará la situación de desprotección familiar provisional y asumirá la tutela estatal del hijo de una de las cuatro madres fallecidas durante la tragedia en la discoteca Thomas Restobar, en Los Olivos.

En entrevista con Panorama, la titular del MIMP precisó que una de las víctimas, de 27 años, tenía la tutela de un niño de nueve años, mientras su otro hijo de siete estaba a cargo de su padre. Sin embargo, el hermanito mayor que vivía con ella no contaba con SIS ni asistía al colegio.

“El niño de nueve años no está escolarizado, no iba a la escuela y no tiene SIS. Se está evaluando empezar el trámite de desprotección familiar, porque no está protegido y eso hay que aclararlo. Tenemos dos chicas más con dos hijos de tres años cada una”, precisó. “Esos niños, que son cuatro huérfanos, se convierten en hijos de la patria, el Estado tiene que velar por ellos”.

Asimismo, la ministra de la Mujer reveló que cinco de las doce mujeres que integraron la lista de trece fallecidos en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos tenían antecedentes penales.

De otro lado, Rosario Sasieta garantizó que, tanto la menor de 17 años que resultó herida durante la evacuación policial como sus padres, recibirán apoyo psicológico por parte del Ministerio de la Mujer a fin de superar el traumático evento.

“Esta muchacha está sumamente afectada y el MIMP le brindará toda la contención psicológica. Evidentemente, también una recomendación a los padres para saber cuáles son los términos básicos de la crianza para manejar a los hijos adolescentes”, afianzó la abogada.

Finalmente, la doctora Sasieta condenó que un sector de la ciudadanía insista en regocijarse con la muerte de un grupo de jóvenes que, si bien cometió una grave infracción en medio de la pandemia, no merecían morir a causa de inescrupulosos empresarios que alquilaron un local de comercio textil para el evento.

No obstante, lamentó que un importante número de los 120 jóvenes intervenidos por la Policía en la discoteca Thomas Restobar hayan logrado escapar durante el operativo pese al riesgo de contagio que esto suponía para sus familias.

PUEDES VER Los Olivos: periodista presente en el operativo policial cuenta su testimonio

“Fueron 80 infectados que salieron despavoridos. Están en sus casas, no se han hecho pruebas y no se las harán quizás por la irresponsabilidad, y estas serán las personas que infectarán a sus familias. Esto ocasiona que colapse el sistema sanitario”, remarcó. Como se recuerda, las primeras pericias señalan que hasta el 70% de los invitados estaba infectado con el nuevo coronavirus.

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.