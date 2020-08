Coronavirus en Perú. Representante de la Federación Médica en La Libertad, Carlos Valderrama, señaló que han convocado para este miércoles 26 y jueves 27 a un plantón que será protagonizado por los médicos en la Plaza de Armas de Trujillo, quienes exigiran atención del Gobierno Central por todo el descuido de la salud que se ha evidenciado en plena pandemia.

Los médicos que asistirán son los que no están en turno, porque no pueden descuidar las áreas críticas de los hospitales.

PUEDES VER Autoridades de La Libertad dan ultimátum a gobierno central por grave situación COVID-19

“Vamos a salir a la Plaza de Armas de manera pacífica. No se trata de un paro de labores porque no se puede descuidar el trabajo en las áreas críticas de los nosocomios. Vamos a manifestar que necesitamos el aumento del presupuesto y que se implementen EPP’S. Seguimos sin oxígeno, no se paga a los médicos con los bonos respectivos, igual pasa con el resto de profesionales de salud”, expresó a la prensa Valderrama.

Son 19 demandas que tiene en su pliego de reclamos, siendo uno de ellos el aumento del presupuesto para la salud que actualmente es 2.3% del PBI.

PUEDES VER La Libertad interesada en prototipo de vacuna peruana contra la COVID-19

”Hemos pedido que aumenten un 5% el PBI en salud y solo han aumentado 0.18%, eso es prácticamente nada. La versión que maneja el Gobierno es que el sistema de salud está colapsado y abandonados en años. Este Gobierno solo aumenta una insignificante cifra al presupuesto, vamos a seguir igual entonces”, acotó el presidente de la Federación Regional Médica en La Libertad.