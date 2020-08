Alcalde de provincia de La Libertad: “No puede ser que el Gobierno maltrate de esta forma al pueblo”

Coronavirus en Perú. El alcalde de la provincia de Ascope, John Vargas, pidió que más allá de tantas reuniones, se generen acciones concretas para afrontar la pandemia de la COVID-19 en La Libertad.

La autoridad edil formó parte del banderazo que convocó el Gobierno regional con el fin de enfocar la atención del Ejecutivo a la crisis sanitaria en la región La Libertad, donde se presentan altas cifras de contagiados y fallecidos.

PUEDES VER Comerciantes de mercado en Trujillo siguen dando positivo a la COVID-19

“Pidieron mi presencia respalde el banderazo, se acordó que vengan el premier, ministra de salud y economía. He recalcado mi incomodidad de cuatro reuniones que ha venido el ministro Carlos Lozada y no hemos tenido resultado. Lamento este actuar y pasividad tambien del Gobierno regional”, expresó Vargas a la prensa.

El burgomaestre, además, fue claro en señalar que más que seguir en reuniones, urge atener y dar solución a las necesidades que tiene La Libertad en esta pandemia de la COVID-19 con acciones concretas.

PUEDES VER Defensoría supervisará hospitales en La Libertad durante paro médico

“Se lo he expresado al gobernador regional, estoy cansado de venir a las reuniones, perdiendo tiempo y no hay solución, se están burlando de los 2 millones de liberteños, aquí se dio el primer grito de libertad y no puede ser que el Gobierno central maltrate de esta forma al pueblo”, señaló la autoridad edil.