Estudiantes de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas están realizando una campaña benéfica denominada Letras Solidarias, que busca apoyar a los alumnos que no cuentan con recursos económicos suficientes debido a la pandemia. Incluso, muchos de ellos atraviesan dificultades para conectarse a internet, pese al inicio de clases virtuales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Este proyecto nace en la Facultad de Letras y es para apoyar a estudiantes de esta facultad porque ya conocemos qué alumnos tienen actualmente dificultades técnicas, tecnológicas y de brechas digitales. Vamos a hacer actividades, rifas y todo para lograr apoyar a estos compañeros”, dijo Danitza Palomino, parte de la campaña Letras Solidarias, a La República.

Palomino manifestó que también quisieran el apoyo de empresas u organizaciones para lograr sustentar el proyecto y ayudar a más sanmarquinos que atraviesan momentos difíciles. “Si existe alguna empresa interesada en apoyarnos, sería bueno. Hasta el momento, conseguimos dos laptops de Wawa Laptops, una organización que está realizando estos instrumentos a bajo costo. Estamos en conversaciones para que nos reduzcan el precio de los equipos”, indicó.

Cientos de estudiantes no cuentan con conectividad a internet pese a recibir los chips de la Decana de América. “Yo recibí el modem y ya hace dos semanas no funciona adecuadamente. Empezó solo abriendo ciertas páginas hasta que terminó colapsando. Se supone que la universidad nos brindó internet ilimitado, pero no se cumple. Ahora, no sé que hacer”, contó uno de los estudiantes afectados.

“He tenido que empezar a recargarme, ya que el operador que me dieron no da en mi zona; es decir, no me sirve”, señaló otro alumno. Letras Solidarias quiere ayudar con ello. “Estamos también buscando dar un sustento económico a los alumnos que no cuentan con conectividad a internet para que puedan recargarse o tener plan de datos”, aseguró Palomino.

Si quiere conocer o apoyar al proyecto de Letras Solidarias, puede buscarlos en Facebook e Instagram en los siguientes enlaces: https://www.facebook.com/Letras-Solidarias-110975517343262 o https://www.instagram.com/letras.solidarias/?hl=es-la

