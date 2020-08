Sindicato de Médicos del Seguro Social exige nombramiento para ejercer la profesión

El secretario nacional del Sindicato de Médicos del Seguro Social del Perú, Teodoro Quiñones Sánchez, señaló que hay más de 5.000 profesionales que se encuentran trabajando bajo contratos indignos y sin protección del Estado, debido a que actualmente ingresan con el régimen laboral denominado 728.

“Los médicos Serum debemos entrar nombrados a ejercer la profesión, pero entramos con un régimen que se llama 728, que es de la empresa privada. Es más, o menos el standard de Essalud para los contratos. Sin embargo, en Essalud, en un mismo servicio, encontramos médicos que trabajan para la 276, 728, CAS, locadores de servicio y empresas que alquilan los servicios de los médicos. Es decir, tienen las mismas responsabilidades, pero con diferentes derechos”, cuestionó Quiñones Sánchez.

Comentó que la pandemia de la COVID-19 ha demostrado que cuando los médicos se enferman o fallecen tienen serias desventajas. Agregó que las familias de los galenos fallecidos que tenían contratos por locación de servicios o por CAS han quedado en el abandono por parte del Estado y de la propia institución.

Teodoro Quiñonez también indicó que tienen pendiente en el Congreso la derogatoria del Decreto de Urgencia 014, por desvirtuar y agredir la negociación colectiva, instrumento de diálogo social entre los trabajadores y los gestores de las instituciones.

“El Estado se convierte en juez y parte del proceso de negociación colectiva porque para plantear un pliego de reclamos tendríamos que contar con la aprobación del Ministerio de Economía, de Servir, de Fonafe y el Consejo Directivo. Esto, en el mundo civilizado no se da” protestó.

Dijo que de mantenerse el DU 014, los sindicatos solo podrían negociar mejores condiciones de trabajo cada cinco años porque la ley tiene una serie de candados. Entre ellos, mencionó la imposibilidad de negociar un año antes de las elecciones y si el PBI ha caído 2 puntos.

“Se sabe que las calificadoras internacionales han proyectado una caída de hasta 25% del PBI. No estaríamos en condición de ejecutar una negociación colectiva en los próximos años. Este decreto de urgencia viola los derechos internacionales porque nosotros estamos adscritos a los convenios de la OIT”, precisó.

Asimismo, el secretario nacional del Sindicato de Médicos del Seguro Social del Perú cuestionó que después de muchos años la policía haya empezado a agredirlos, tal como ocurrió el viernes frente al Congreso de la República.

Comentó que siempre hubo respeto y que cuando los agentes los invitaban a retirarse, los médicos accedían. Manifestó que ahora inmediatamente les ponen el escudo y proceden a empujarlos con intervención del rochabus.

“Ayer he sido empujado, insultado por la policía cuando estaba en compañía de los dirigentes y nos desalojaron violentamente con amenazas de golpearnos. Yo soy un dirigente con una experiencia médica, tengo práctica privada, trabajo en la unidad de cuidados intensivos, sé lo que es manejar un paciente COVID-19 y no me pueden maltratar de esa manera, porque al maltratar al dirigente maltratan a todo el gremio”, anotó Teodoro Quiñones.

Respecto a la pandemia, el médico exigió atención primaria. Se pronunció en favor de que se abran las postas médicas y se capacite a todo el personal con guías que tiene el Ministerio de Salud sobre el manejo de la COVID-19 a nivel primario, que es distinto al nivel hospitalario.

“Las guías tienen que ser manejadas por las enfermeras, por las obstetrices, por los técnicos. Todos deben manejar el protocolo de medicamentos, el criterio clínico para detectar el mal. Hay que capacitar a todo el personal de salud porque el número de médicos ha disminuido. Además, que se disponga de los implementos médicos para la atención y medicación”, reclamó Quiñonez Sánchez.