Director de Hospital COVID-19 de Arequipa: “No se puede cantar victoria, hay que ser prudentes”

A mediados de julio e inicios de agosto, Arequipa vivió el peor escenario de la pandemia. Las imágenes reiterativas eran pacientes moribundos en carpas instaladas en el estacionamiento del hospital Honorio Delgado. Hoy ya no hay carpas pero se teme un aumento de contagios por las fiestas.

¿Arequipa se estabiliza como dice la ministra de Salud?

Pasaron las fiestas de Arequipa. Entre 7 a 10 días veremos qué tan bien se portaron los arequipeños. Cuando hubo el Día de la Madre celebraron y hubo un pico. Pero el Día del Padre se presentó el pico más grande. Cuando empezaron a salir por la reactivación económica se infectó toda una avalancha. Entonces esperemos que hayan tomado conciencia, que hayan celebrado con prudencia.

¿La afluencia de pacientes al hospital ha disminuido?

Hemos tenido una ligera baja, pero igual los casos graves y moderados se presentan. Gracias a Dios estamos conteniendo todo eso. El 90% de nuestra capacidad hospitalaria está ocupada. En los módulos PRONIS de 150 camas, tenemos 90 pacientes hospitalizados. Hoy día (jueves en la tarde) hemos aperturado el nuevo módulo de 50 camas para pacientes pediátricos. Eso no los veíamos antes pero ya tenemos 5 pacientes hospitalizados (niños)

La ministra de Salud dijo hay camas UCI libres, ¿es verdad?

En este momento (jueves por la tarde) están todas ocupadas, pero si hay una proyección para crecer en una segunda etapa que acondicionaremos. Nos han entregado la infraestructura, el acondicionamiento, el flujo, el aire acondicionado, el oxígeno. Tendrá una capacidad para 12 camas más.

¿Entonces no es tan cierto lo que dice la ministra Mazzetti?

Esa información varía todos los días. A veces fallecen pacientes de UCI y queda disponibilidad de camas, pero inmediatamente se vuelven a ocupar. Ahora la cantidad de pacientes que necesitan UCI ha disminuido. Antes necesitaban 15 a 20 una UCI, ahora estamos entre 4 o 5 en espera diarios.

¿Esto reducirá las muertes?

Es verdad, con menos pacientes graves, la tasa de mortalidad baja. Hemos tenido picos, esto también es variable, de un promedio de 16 fallecidos día, ahora estamos en una tasa promedio de 3 pacientes a 4 fallecidos.

Aún no están las condiciones para la anunciaba estabilidad.

Hay que ser prudente, no hay que cantar victoria ahora. Estamos esperando las consecuencias de la celebración de Arequipa y eso se va a ver en 4 a 7 días. No podemos bajar la guardia, se tiene que seguir manteniendo la intención de combatir toda esta pandemia. El primer soldado de esta pandemia es el ciudadano de a pie. Qué ha sucedido en todo estos meses, se ha victimizado al ciudadano de a pie, de que es el que recibe toda la carga de la ineficiencia, inequidad, de la falta de infraestructura, pero lo hemos debido de empoderar en el sentido que es el primer soldado de esta batalla. Victimizándolo no se ha conseguido nada.

¿Siguen yendo familias enteras al hospital?

Hemos tenido familias enteras hospitalizadas porque se han contagiado dentro de la casa. Los casos han disminuido, gracias a Dios. Antes venían mamá, papá, hijos, no todos eran hospitalizados, pero todos daban positivo. Hay mucha gente que no quiere venir por que no había espacio, entonces se hacen tratamientos domiciliarios. Hay imprudencia de los familiares que están consumiendo sustancias como el dióxido de cloro. Esto está proscrito para nosotros. Ni siquiera ese tratamiento está estandarizado, uno no puede decir cuantos vasitos tomar, también hay otros que se inyectan a la vena. ¿Quién está supervisando eso?

¿Después de estos 7 a 10 días que menciona podemos tener un panorama más claro?

Este virus es de la incertidumbre, de un día a otro puede variar todo el panorama. En otros países hay rebrotes. Por eso decimos, no nos confiemos, ahorita vamos a estar más o menos estabilizados. Si no nos hemos cuidado en las fiestas de Arequipa, va a ver otro repunte.v