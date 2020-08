El comandante Ángel Augusto Tahua Ríos ha dedicado 20 años de su vida al servicio de la comunidad, e incluso, formó parte de la primera línea de batalla de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, en uno de sus operativos resultó contagiado por el nuevo coronavirus. Hoy, se encuentra en una carpa ubicada en la parte posterior del Hospital Augusto B. Leguía del Centro de Lima.

El hombre necesita urgente una cama UCI, debido a que su respiración baja cada día más y su saturación bordea los 80. La vida de la autoridad cambió en una semana. El miércoles 11 de agosto dio positivo a una prueba de COVID-19. Pasado unos días, su situación empezó a agravarse. Desde el lunes 17, permanece hospitalizado.

Según los últimos reportes, él presenta una hipoxemia severa que lo mantiene en un ambiente del centro de salud. Antes, estaba en el Hospital Geriátrico San José de la PNP de San Miguel, del cual salió con la promesa de alcanzar una cama UCI. Sin embargo, esto no sucedió.

Su esposa también resultó positivo, pero ella continúa luchando por Ángel. Ella indicó que no han conseguido una cama UCI disponible para él, pese a la insistencias por salvar la vida del policía.

“El estado de mi esposo ha llegado a una situación muy crítica. Hemos correteado, se ha buscado. A las cuatro de la mañana había una cama, pero al final por tema burocrático no hicieron nada”, denunció en Trome. Agregó que la situación es dura para todos los ciudadanos que buscan una cama UCI.

“He movido cielo y tierra, he conseguido un poco de dinero, he buscado por todo lado. Ahora que esto ha salido en las redes sociales, se ha conseguido una cama de oxigenación rápida mientras dure la desinfección de la cama UCI que han prometido, pero no me siento tranquila”, expresó.

Por ello, la mujer pide que la ayuden a que esto se logré concretar. Si usted desea ayudar a esta familia, no dude en comunicarse al 984 652 031. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud reportó más de 576 mil infectados y 27.000 fallecidos por el virus.

