El reconocido especialista en salud pública Elmer Huerta, en una entrevista para La República, habló sobre la grave situación del país en la lucha contra la pandemia, también sobre los ensayos nacionales e internacionales que buscan la vacuna contra la COVID-19. Asimismo, contó detalles sobre su participación como voluntario de la vacuna de Moderna y explicó su postura en torno a la vacuna rusa.

¿Cómo ha sido su experiencia como voluntario de la vacuna de Moderna [laboratorio estadounidense]?

Siempre he recomendado a mis oyentes y televidentes que participen en ensayos clínicos porque es la única manera de descubrir si funcionan medicinas y vacunas. Entonces, cuando se abrió la convocatoria para este estudio, decidí participar y me inscribí. Para suerte mía, a las tres semanas me llamaron para decirme que había sido seleccionado. Este miércoles recibí una inyección en el hombro izquierdo. No he tenido muchos problemas, solo un poco de dolor y un poquito de cansancio, pero la verdad no sé si son efectos secundarios de la dosis o placebo.

¿Y eso recién lo sabrá al final del estudio?

Sí, esa fue una pregunta que yo le hice a la doctora que me puso la vacuna y me dijo que al final del ensayo llamarán a todos los participantes para decirnos qué nos han puesto a cada uno. El estudio continúa por dos años, así que nos van a seguir sacando sangre, nos van a seguir estudiando, porque son dos grupos: 15 mil con vacuna y 15 mil con placebo.

¿Lo están monitoreando?

Sí, me hicieron descargar un aplicativo. Todos los días tengo que reportar 17 síntomas, también tengo que tomar la temperatura y ponerlo allí. Todos esos datos son importantes para los investigadores porque los voy a hacer durante un mes. Luego tengo que regresar el 14 de septiembre para mi segunda dosis.

Hablando sobre los ensayos mundiales que buscan la vacuna, ¿en qué situación nos encontramos?

Hay más de 175 vacunas que se están probando en el mundo, pero solo 25 están ensayando en humanos. Los 150 restantes están en etapa preclínica, es decir, en animales. Ahí se encuentra la vacuna peruana. Solo 6 vacunas se encuentran en fase 3: Moderna [Estados Unidos], Universidad de Oxford [Reino Unido], Pfizer [Alemania], Sinopharm [China], Sinovac [China] y Cansino [China].

¿Es cierto, como dicen funcionarios de Sinopharm, que tendremos la vacuna para diciembre?

Esta vacuna de Sinopharm se está probando en China. Recién está iniciando la fase 3. Yo creo que es muy prematuro decir que vamos a tenerla este año. También escuché que el presidente [ Martín Vizcarra] dice que vamos a tener 6 millones de vacunas en el último trimestre de este año, a mi eso no me parece realista. Es un deseo, pero no creo que ninguna vacuna esté lista para ser usada en octubre, noviembre o diciembre de este año. Todo está apuntando para que estén listas a partir de marzo del 2021.

También desde el Gobierno se ha anunciado que ya se está coordinando para poder adquirir más de 30 millones de vacunas de diversos laboratorios

Eso sí se puede hacer. Recuerda que la producción de vacunas será a gran escala, es decir, por millones. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que se tiene que vacunar a 6 mil millones de personas en el mundo. Entonces, los países que se organicen mejor y pongan su platita [tendrán más posibilidades]. ¿Recuerdas de este grupo Covac Facility? Es un consorcio de varios países, pero para estar ahí, también tienes que poner tu platita o cuota inicial para que te den [las vacunas]. Pero eso sí lo veo realista.

Usted mencionó que el anuncio prematuro de la vacuna rusa tiene que ver con un tema de marketing político, ¿puede argumentar su postura?

La fase preclínica empieza con pruebas en laboratorios y animales. Una vez que se tiene el producto, se pasa a los seres humanos, lo que se conoce como fase 1, 2 y 3. En la fase 1 se prueba la seguridad en pocas personas. De ahí se pasa a la fase 2 en cientos de personas, ahí también se observa si la vacuna va a necesitar algún refuerzo. Antes de pasar a la fase 3, los estudios 1 y 2 deben ser publicados en revistas científicas para que especialistas del mundo critiquen y den el aval. Solo si se cumple con ese requisito se puede pasar a la fase 3.

Los rusos no tienen ninguna publicación. Lo único que se sabe sobre su vacuna es que viene de la palabra de Valdimir Putin y a él yo no le creo. Por eso, a mi entender, no tiene ninguna validez científica. El día que publiquen, ahí creeremos.

¿No es descuidado negociar con Rusia si aún no han publicado sus estudios?

En realidad yo no he escuchado eso, yo he escuchado al presidente [Martín Vizcarra] decir que no ha cerrado la puerta y que van a esperar sus estudios de seguridad y efectividad, pero no ha dicho que están negociando. Yo no haría negocios si aún no han publicado sus ensayos.

¿Cree que estamos preparados a nivel logístico para realizar el ensayo de la vacuna?

Lo que te puedo decir es que si los chinos han recibido la propuesta de los peruanos de que sí lo pueden hacer y los peruanos lo han demostrado, entonces debe ser así. Yo no conozco a detalle. No creo que los chinos vayan a confiar en un país que les destruya su vacuna.

¿Qué tan importante es probar la vacuna en la población peruana?

Es importante probarlas en todas las poblaciones. A nivel científico, se recomienda probar una vacuna en todos los grupos étnicos y raciales porque existen diferencias y a veces las respuestas no son las mismas. Todos tienen que estar representados.

¿Es importante recalcar que la espera de la vacuna no debe llevarnos a bajar la guardia, no?

Es un fenómeno interesante. Pasó con el VIH. Cuando se conoció que llegaron los antirretrovirales, las gente decía: “ya llegó la medicina y podemos hacerlo sin condón”, y olvidaron el tema preventivo. Todos los mensajes tienen que estar enfocados en la prevención. La vacuna llegará en algún momento, pero el truco es no infectarse ahora y para eso se deben de seguir las recomendaciones ya dictadas.

Muchos consideran que las medidas peruanas no están ayudando a mitigar los contagios y las muertes por coronavirus, ¿cuál es su lectura de nuestra situación y qué propuesta podría dar?

La situación en el Perú es muy fastidiosa porque hay muchos contagios. Hay una gran población que no está recibiendo el mensaje de prevención. Lo que el gobierno tiene que hacer son varias cosas: averiguar dónde se están contagiando, no solamente es en casa, hay otros lugares donde las personas se aglomeran, y lo otro es que hay grandes sectores que no están recibiendo el mensaje. Por ejemplo, los que salieron en el banderazo de la U. Como ellos, hay mucha gente a la que no les llega el mensaje o no está adaptado a su realidad. El Gobierno necesita un programa nacional de comunicaciones, pero segmentado por grupos.

Finalmente, ¿algún mensaje sobre cómo debemos afrontar la espera de la vacuna?

Primero es que no descuidemos las medidas sanitarias y segundo decirles que se inscriban en los ensayos, que no tengan miedo, ya que estas vacunas ya fueron suministradas a miles de personas, así que será importante la participación para ver si funciona en los peruanos.