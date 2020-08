COVID-19 habría infectado al 50% de arequipeños

¿Se viene la tan esperada estabilidad de contagios en Arequipa? Lo sostuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, también lo afirma la directora de la Red de Salud de Arequipa- Caylloma, María Elena Flores. La profesional maneja las estadísticas de los distritos y centros de salud en Arequipa. Señaló que la región está a punto de ingresar a una meseta que podría sobre todo disminuir las muertes. Estas dos semanas serán claves.

“En la provincia de Arequipa estamos entrando a la meseta. Acá más del 50% de la población ha tenido COVID-19”, indicó.

Explicó que la mayoría de infectados ni siquiera se dio cuenta que tuvo la enfermedad, no tuvo síntomas. Reconoce que los servicios de salud no llegaron a muchos de ellos. Además postuló a que se ingresa a una inmunidad de rebaño aunque ese nivel de contagio, sostiene el decano del colegio médico Javier Gutiérrez, debe alcanzar el 80% o 90% de población contagiada.

Aunque advirtió que en ese otro 50% puede contagiarse y hacer estirar la curva de acá un mes “si nos confiamos”.

“Se ha llegado a este punto (de ingreso a meseta). Eso se debe a la difusión del virus, se expandió por todo lado y hemos tenido muchas muertes. Nosotros hicimos nuestra tarea en el nivel primario, detectar a tiempo y entregar ivermectina. Esto no es un juego. Es real, cuando tomas ivermectina a tiempo se evita la muerte”, sostiene Flores.

Hasta el momento repartieron en campañas 54 mil frascos sin contar los distribuidos por centos de salud e instituciones privadas.

Flores resaltó que las muertes están disminuyendo. La red que dirige está encargada del equipo de recojo humanitario de cadáveres. Si en julio podía levantar entre 14 a 17 muertos por día en la calle y casas, en agosto esto se redujo de 3 ó 4 diarios. Al momento se ronda los 1400 muertos a lo largo de la pandemia. “Ha bajado el número de cadáveres, eso significa que la gente no se esta muriendo en sus casas en las calles. A los pacientes que trasladamos a los hospitales ya no les hacemos esperar porque hay disponibilidad de camas. Además ya no se están complicando mucho por el tratamiento”, indicó.

Flores no se confía, las medidas de prevención deben tomarse, hay 83 mil casos, eso podría continuar. Sobre todo con los obesos y los diabéticos. Si les da COVID-19 y no se cuidan desde el primer día, “tienen alta probabilidad de morir y eso deben saberlo. Recomendó que ellos tengan a la mano una ivermectina y cuidarse mucho hasta que llegue la vacuna”.

Sobre los 25 centros de salud designados en la ciudad para atender casos COVID-19, Flores dijo que han tenido problemas de diversa índole en tres, Generalísimo San Martín (Mariano Melgar), Miraflores y Miguel Grau B (Paucarparta), sobre todo porque se presentó el contagio en trabajadores de la salud. La directora de la Red de Salud de Arequipa- Caylloma dispuso cambio de personal para seguir atendiendo.❖

Falta estudio de prevalencia

El infectólogo Carlos Vizcarra opinó que la cifra de contagiados es mayor a los números oficiales, no se puede afirmar si es el doble o triple. El especialista señaló que se requiere un estudio de prevalencia para determinar ello tal como ocurrió en Iquitos donde 70% de personas se habría contagiado y tiene anticuerpos para defenderse.

Vizcarra indicó que dicho estudio es necesario en Arequipa, pues se trata de una de las zonas con el mayor impacto por el coronavirus. El estudio se puede realizar con pruebas rápidas, que detecten los anticuerpos IGG, es decir personas que ya pasaron la enfermedad.