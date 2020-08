Sancionan a Tienda Paris por aglomeración de personas ante remate de productos en Breña

Largas colas y aglomeraciones se registraron en los exteriores de la Tienda Paris de Breña tras el anuncio de su liquidación de productos hasta en un 70% por el cierre de locales en Perú. La municipalidad del distrito llegó al lugar para sancionar a la empresa del consorcio Cencosud por el poco respeto al distanciamiento y un posible foco de contagio por el nuevo coronavirus.

No obstante, no fue lo único. Decenas de personas se quejaron que no pudieron entrar al establecimiento, puesto que no llegaron a alcanzar un número determinado de tickets. “He estado desde las 8 de la mañana, me pudieron decir que ya no hagamos cola si no iban a entrar más y evitar aglomeraciones”, indicó.

Los representantes ofrecieron 200 tickets; sin embargo, esto no fue anunciado previamente y las colas se extendieron por varias cuadras. Además, ciudadanos denunciaron la existencia de personas inescrupulosas que revendían sus tickets a 50 soles a la espalda del centro comercial La Rambla.

“Hay personas que están vendiendo y no es justo. No hemos podido alcanzar”, manifestó otra mujer. En imágenes propaladas por Panamericana se observa las largas colas afuera del establecimiento.

Ante esta alerta, la Municipalidad de Breña llegó a poner orden y multar a la tienda por las aglomeraciones provocadas desde la mañana. “Por la exposición al peligro, por generar situación de riesgo. Lo que estamos haciendo es sancionarla porque están poniendo en peligro a las propias personas”, manifestó un vocero de la comuna.

También, pidió a la población ser conscientes de su salud y no solo ir por las ofertas existentes. “A los ciudadanos que cuiden su integridad y no se expongan a estos peligros”, señaló. Por último, dentro del establecimiento, los encargados de la tienda hicieron respetar las normas de bioseguridad y el uso de todas las medidas sanitarias.

El último 1 de julio, el consorcio Cencosud comunicó mediante sus distintas plataformas el cierre de operaciones de las tiendas Paris en Perú tras la crisis sostenidas por la pandemia.

