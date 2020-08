El 13% de los alumnos de la PUCP se retiró de la universidad ante la nula reducción de pensiones

Al menos el 13 % de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se han retirado de esta casa de estudios a causa de la falta de sustento económico en medio de la pandemia, según declaraciones de los representantes del Centro Federado.

Ellos denunciaron que las autoridades se han negado a reducirles el pago de las pensiones, pese a que a los alumnos ya no pueden pagarlas. “Pasa porque los padres ya no pueden pagar las boletas al costar lo mismo. La mayoría de padres son trabajadores independientes, esto representa más del 60%. Ahora con la pandemia, la mayoría no tiene empleo, ¿cómo esperan que paguemos?”, indicó la representante en Panamericana.

PUEDES VER Crisis en la UNPRG por deficiencias e inestabilidad tras denegatoria del licenciamiento [INFORME]

Además, aseguraron que solicitaron la disminución en un pliego de reclamos, pero solo les ha dado el 3.1 % del total, lo cual en realidad, no es una reducción, ya que ese era el porcentaje que iban a aumentar este año.”Tenemos estudiantes que están pagando lo mismo y no cuentan con empleo”, dijo.

Por otro lado, mencionaron que la universidad pretende lograr una normativa que prohíba las protestas en esta institución. “Ahora quieren aprobar un reglamento unificado para que los alumnos no podamos protestar o explicar a más detalle la situación ni virtualmente ni presencial”, añadió.

Mientras tanto, Óscar Ugarte, vicepresidente del Centro Federado, manifestó que realizaron una reunión virtual en el mes de abril para definir los puntos a reclamar con la casa de estudios. “Presentamos el pliego de reclamos. Sin embargo, la universidad solo lo ha atendido parcialmente. Tampoco escucharon la reducción de créditos”, aseveró.

PUEDES VER Sunedu revela que mujeres egresadas ganan menos y sufren más por desempleo

Por último, ambos indicaron que esta reducción debe ser total, pese a que existen estudiantes que pueden pagar. “Esperamos que las autoridades atiendan nuestro pedido para que puedan varios jóvenes seguir estudiando”, finalizaron.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.