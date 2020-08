El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), multó al Hospital de EsSalud Víctor Lazarte Echegaray, por dejar sus residuos sólidos en la vía pública fuera del horario establecido para el recojo de los mismos.

La sanción es del 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), según lo indica el código de infracción G-101, de la Ordenanza Municipal 003-2008 MPT: “Por sacar basura después del paso del vehículo recolector”; la situación se agrava dado a que estamos en tiempo de emergencia sanitaria por la COVID-19.

La Unidad de Fiscalización y Control del Segat, hizo un minucioso seguimiento al establecimiento de EsSalud y, en efecto, logró comprobar que de manera reiterativa los trabajadores sacaban sus desechos hacia el frontis de la avenida América Norte, a plena luz del día.

Con esta sanción se pretende hacer un llamado de atención a todas las entidades públicas y/o privadas como también a la ciudadanía en general. El objetivo es que tomen conciencia y que respeten los horarios de recolección de residuos sólidos, a fin de no contaminar el ornato público.

Hace descargo

Por su parte, el gerente general de EsSalud en La Libertad, José Carranza Castillo, manifestó que las fotos que presenta como pruebas el Segat, no son claras. “No se ve que la persona que arroja los residuos a la vía pública, que salga del hospital. Además, nosotros no utilizamos carretillas para eso, porque no las tenemos. El obrero tampoco viste el uniforme de las empresas que nos dan servicio”, aseveró.

Carranza mencionó que apelará la sanción, pero igual está haciendo las averiguaciones. “El Hospital Lazarte segrega sus residuos sólidos que son llevados por vehículos de la municipalidad y de la empresa Promax”, acotó José Carranza.