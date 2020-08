El ministro de Educación, Martín Benavides, informó que la aprobación automática de los escolares no representa una preocupación para el sector, puesto que están priorizando la entrega y difusión de contenidos a los estudiantes. Agregó que “las decisiones se tomarán más adelante”.

Por el momento, el Ministerio de Educación está reforzando la calidad de enseñanza mediante la retroalimentación de conocimientos entre alumnos y docentes. Así también, señaló que el año no se encuentra perdido y que seguirán incorporando las nuevas orientaciones pedagógicas que establecieron en el inicio de clases a través de la plataforma Aprendo en Casa.

“En su momento se pensará si pasan o no pasan de año. No es un tema de preocupación para nosotros, no debería ser para los estudiantes, no debería ser para los profesores, deberían estar todos concentrados en darles la tranquilidad a los estudiantes, que se vinculen con esta forma de aprendizaje, y evidentemente más adelante veremos qué ocurre”, dijo en RPP.

Aseguró que seguirán priorizando los contenidos y se verá más adelante el tema de aprobación o desaprobación del año. “La aprobación o no aprobación automática no es un tema que ahorita nos está preocupando, lo que nos está preocupando es garantizar que podamos seguir transmitiendo los contenidos, que los profesores puedan retroalimentar a los estudiantes y, en su momento, se tomará una decisión como la que han tomado países al final del año”, indicó.

Por otro lado, Benavides expresó que trabajarán en los estudiantes que no les ha llegado la estrategia virtual mediante un programa de recuperación de clases durante enero y febrero de 2021.

Por último, manifestó que implementarán nuevas materias para los estudiantes en este contexto de pandemia. “Vamos a tratar de trabajar más intensamente en ir incorporando competencias que no hemos trabajado tan intensamente en esta parte como matemáticas que hemos ido incorporando poco a poco, ciencia y tecnología lo mismo; estamos incorporando temas de deporte, vamos a retomar con fuerza el aspecto socioemocional por las circunstancias en las que estamos ahora de la emergencia sanitaria, que fue como empezamos (sic)”, aseveró.

