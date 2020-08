Intensifican vacunación contra el virus del papiloma humano en La Libertad

El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud y sus Redes de Salud, vienen intensificando las acciones de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niñas de 9 a 13 años. La meta en esta región es proteger a 17.587 niñas, de las cuales el 50% están ubicadas en la provincia de Trujillo. Hasta la fecha el proceso realizó la inmunización en 3.309 menores, es decir, tan solo al 38%.

Por tal motivo, desde hoy 21 y los días 22, 24, 25 y 29 de agosto se desarrollará en la ciudad de Trujillo campañas de vacunación en diferentes puntos de la ciudad, parques, losas deportivas, en coordinación con las juntas vecinales y se espera vacunar alrededor de 700 menores de edad.

La vacunación se está realizando en toda la región liberteña y son para niñas que no han sido inmunizadas contra el VPH; sobre todo las que no recibieron la primera dosis. Asimismo el programa apunta a las niñas que no han completado la segunda dosis de años anteriores. Es importante remarcar que la vacuna es gratuita y son dos dosis.

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un virus de transmisión sexual muy contagioso que se transmite a través de la vía vaginal, anal y oral. La mayoría de infectados no presentan síntomas, por lo que cualquier persona, hombre o mujer, puede contagiarse y transmitir este mal sin darse cuenta. Este virus es responsable del 70% del cáncer de cuello uterino.