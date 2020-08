El pasado miércoles, los medios estadounidenses informaron que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) pusieron freno al uso del plasma convaleciente (recuperados con la COVID-19) en pacientes que se encuentran en estado de emergencia por el nuevo coronavirus. Pese a ello, el Seguro Social de Salud (Essalud) indicó que solo se ha frenado el uso en emergencia, pero no ensayos clínicos.

Arturo Sagástegui, jefe del Banco de Sangre del Hospital Edgardo Rebagliati, señaló en Canal N que la suspensión dictaminada por la FDA no alcanza al uso de plasma en estudios clínicos y que ellos continuarán con su investigación, la misma que ya fue aprobada por el Instituto Nacional de Salud.

PUEDES VER En solo un mes se duplicó la cifra de niños fallecidos por COVID-19

“Hay que aclarar esa noticia. No es que la FDA haya prohibido el uso de plasma, no es así. En EE.UU. hay tres formas de usar el plasma: por emergencia, por ensayo clínico y como uso expandido. Como todavía no hay un ensayo clínico que haya concluido y que haya determinado si realmente el plasma es eficaz, la FDA ha suspendido el uso por emergencia”, indicó.

Asimismo, detalló que el ensayo clínico de plasma convaleciente se llevará a cabo en 120 pacientes que se encuentren en estado crítico producto del contagio del nuevo virus. De ese total, 60 personas recibirán el plasma de pacientes recuperados y los otros 60, recibirán el tratamiento estándar.

Por medio de su página oficial, la entidad informó que la forma de registro para ser donante de plasma en la investigación de Essalud es mediante el número 996 454 386 del Banco de Sangre del Hospital Edgardo Rebagliati.

Las personas interesadas deben cumplir una serie de requisitos: estar completamente recuperados y libres de síntomas de la COVID-19 por más de 28 días. Además, antes de extraer el plasma, se le tomará la muestra de sangre para comprobar que ha desarrollado los anticuerpos contra el virus. Por cada donante, dos pacientes enfermos recibirán plasma en esta investigación.